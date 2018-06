El drama que vivió la familia de Willy Caballero

Gabriela Caballero, hermana de Wilfredo y arquera del equipo de fútbol femenino de la UBA, contó el mal momento que vive toda su familia tras el error del arquero de la Selección argentina que terminó en el 1-0 parcial de Croacia.





"Estaba en el estadio y fue una muy mala experiencia. Sentí incluso como miedo porque el grado de violencia que se vivió en la cancha fue increíble", dijo en charla con Radio Blue. A su vez reconoció que toda su familia fue acosada a través de las redes sociales: "Es increíble la cantidad de amenazas recibidas".





Como arquera, Gabriela analizó la jugada de la equivocación de su hermano. "Un error lo puede tener cualquiera. No es por errar, es errar por intentar, por ser un jugador más. Con mi hermano se vivió por primera vez un arquero que es un jugador más, incluso dio más pases que Messi", explicó la estudiante de psicología y analizó: "Fue un error de falta de fuerzas y de piernas. Es un pase que él hace siempre con Nico Otamendi. Para mí fue falta de fuerza".





Además, destacó la fortaleza de Willy para atravesar este momento. "Creo que lo malo no le pasa a cualquier si no al que tiene espalda y cuerpo capaz para soportarlo", dijo y contó que su hermano le pidió que no le tenga "rencor a los que están hablando".