El día que Tevez recorrió Paraná en bondi

Carlos Tevez no viene a Paraná hace casi 20 años. Y esa última vez seguramente no sea un recuerdo más en la cabeza del delantero de Boca. Y no sólo porque apenas era un jovencito de 16 que ya se lucía en las Inferiores de Boca, sino porque en ese entonces llegó a Santa Fe para disputar un "Mundialito" amistoso con la Sub 17 de Hugo Tocalli contra Brasil, México e Italia (con el dato agregado que un tal Daniele De Rossi formaba parte de esa selección, aunque casualmente no jugó ese campeonato). Y no lo hizo solo, lo hizo con su amigo y compañero en el Xeneize y la celeste y blanca, Gastón Sangoy, quien luego de ese torneo lo invitó unos días a su casa, en Paraná.

"Fue en el año 2000, ya antes de viajar a Santa Fe habíamos arreglado que se viniera casa. Nos llevábamos muy bien, yo vivía en la pensión de Boca. Esa categoría 84 era un plantel muy unido. En ese equipo estaba Franco Cangele, Pablito Alvarez, Pablo Ledesma, que llegó después, Juan Pablo Caffa y Matías Silvestre. Fue una camada muy buena donde salieron seis jugadores de esa categoría, y eso es bastante. Con Carlos nos entendíamos muy bien afuera y adentro de la cancha", le dice Sangoy a Olé, quien por esos días para Griffa, quien manejaba las Inferiores de Boca en aquel entonces, reunía condiciones similares a las de Batistuta y Balbo, según cuenta Olé.

Y recuerda: "Después del partido en cancha de Colón vinimos a Paraná, Carlitos se trajo un bolso y acá hicimos de todo. De hecho, con mi viejo lo llevamos a pescar y él estaba cagado entero jaja. Después a la noche quisimos salir a un boliche que estaba en la zona del puerto, pero como eramos menores no pudimos entrar en ningún lado, así que anduvimos dando vueltas por el Parque Urquiza para que conozca. Como yo no tenía auto nos manejábamos en cole, andábamos en la Línea 4 para todos lados porque mi vieja vivía por la zona de La Rural. Yo de esas cosas no me olvido más, y sobre todo cuando uno lo vez a Carlos hoy".

Además, Sangoy, el delantero que después de Boca se convirtió en un trotamundos jugando en países como Holanda, Perú, Colombia, Israel, Chipre, España, Qatar, Polonia e India, actualmente está en Atlético Paraná, el clásico de Patronato, rival de Boca de este domingo. "Para mí jugar al lado de Carlitos fue algo soñado... Yo no he visto ningún chico en Inferiores que aguante la pelota como él, ya se veía lo que iba a ser. El goleador de la categoría era yo, pero todo el trabajo lo hacía el. Ya en el club lo cuidaban porque tenía un potencial enorme, y nosotros ya decíamos 'este va a ser muy bueno. Y no le erramos, ja'", avisa Gastón. Y cierra: "Cuando se fue a Brasil perdimos contacto y nunca más pudimos hablar. Me gustaría poder saludarlo ahora que está Boca a Paraná, ojalá todavía se acuerde de mí". ¿Habrá reencuentro?