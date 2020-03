El día que Paraná homenajeó a Amadeo Carrizo

El fútbol argentino está de luto por la muerte de Amadeo Raúl Carrizo. El mejor arquero de la década del 20 falleció este viernes a los 93 producto de una prolongada enfermedad. El Tarzán del arco fue homenajeado en Paraná el 9 de julio de 2016 en su última visita a la capital entrerriana. Fue en un acto que organizó la Filial Hernán Díaz bajó el nombre de "La noche de los arqueros".

Amadeo estuvo acompañado por otras dos glorias que defendieron la valla del Millonario: El Pato Fillol y Nery Pumpido.

Antes de la cena, que se desarrolló en las instalaciones del Club San Martín, brindó una conferencia de prensa en el Salón de Conferencia del Hotel Maran de la capital entrerriana: “Es difícil expresar lo que estoy sintiendo en este momento. No sé si soy merecedor de este halago y homenaje; pero siento una gran emoción de estar con toda esta gente. El reconocimiento que he recibido es memorable. Uno tuvo muchos agasajos a lo largo de la vida, pero estos momentos son de mucha felicidad para mí. Agradezco profundamente porque jamás voy a olvidar este momento. Es emocionante recibir un cariño así de la gente”.

Carrizo.jpg Amadeo brindó una conferencia de prensa en su visita a Paraná UNO / Mateo Oviedo

Luego aseveró: “Fue extensa mi trayectoria y repercute en los hijos y los nietos. Fueron los padres y los abuelos los que manifestaron de mi forma de haber jugado al fútbol. Mi puesto como arquero fue un poco revolucionario. Fue hacer notar a la figura del guardavalla como importante, que hasta el momento no era tan así. Ahora se nombra y se reconoce más la cualidades de un arquero. Es un puesto con mucha responsabilidad y he vivido momentos muy buenos, y también malas. He tratado de hacer lo mejor estando un club con el prestigio de River Plate y dejar todo por una hinchada que siempre me apoyo en las buenas y en las malas. Nunca sentí un insulto de parte de ellos y eso es bueno de recordar".