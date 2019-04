El día que Huevo se le plantó a Maradona en La Bombonera

Uno de los grandes gustos que se dio Julio César Toresani en su carrera futbolística fue vestir y con gran suceso la camiseta de Colón. Incluso se dio el lujo de desafiar al mismísimo Diego Armando Maradona, en La Bombonera, en el día de su regreso a Boca. Luego de un encontronazo en la cancha, siguieron con declaraciones en los vestuarios, y el Diez patentó la recordada frase "a ese muchacho le dijo que vivo en Segurola y la Habana 4310, séptimo piso. A ver si me dura 30 segundos".

"Si tenía que boxearlo, lo boxeaba en el medio de la Bombonera. En ese momento me lo quería comer, por eso dije que esa tarde me echó Maradona", contó Huevo un tiempo después.

Ese 7 de octubre de 1995, la Bombonera se preparó para recibir al ídolo después de casi una década y media y Boca terminó festejando una victoria agónica sobre Colón por 1-0. El gol lo hizo Darío Scotto sobre la hora, pero el protagonismo fue todo del Diez. Y de Toresani, claro.

Lo más paradójico fue que ambos compartieron luego plantel en Boca, donde Huevo en varias oportunidades contó cómo fue el reencuentro y de la manera que había atravesado ese momento y la convivencia con Diego.

"Los muchachos del plantel me cargaban. Me decían que Diego me iba a sopapear", recordó, para luego contar: "Cuando apareció Diego no pasó nada. Lo pasado, pisado".