"El desafío es poder mostrarme en Europa"

Luego de un año en España, Ernesto Enz, ya dio un paso importante. Su equipo, Deportivo Villegas, ascendió a la Tercera División del fútbol español y seguirá una temporada más en una categoría superior con el desafío de mostrarse.

Villegas es un club de Logroño, provincia de La Rioja, al norte del país y a 320 kilómetros de Madrid, la capital. “Es un club pequeño y una ciudad parecida a Paraná”, contó el jugador de 21 años.

Ernesto nació en Paraná el 4 de abril de 1998 y a los 11 años se sumó a las inferiores de Patronato. Luego de estar tres años en el Rojinegro se mudó a Gualeguaychú para integrarse a Juventud Unida, equipo que por aquel entonces jugaba la Primera B Nacional. Luego de un año se fue a Concepción del Uruguay para jugar en Gimnasia y de ahí apareció la oportunidad de seguir con su carrera en España. Antes de dar el salto templó su carrera en el fútbol entrerriano.

Con la incertidumbre de un mundo nuevo y lejos de su familia, Ernesto alquiló un departamento junto a dos chicos de Crespo que juegan con él con la particularidad de que los propietarios son un correntino y una crespense que se fueron del país con la crisis de 2001. “Eso me hizo todo más fácil”, relató.

Lo que sí le “complicó” la rutina fue el almuerzo. Esperar hasta las 15 para comer fue un trastorno, pero confesó que ya se acostumbró. “Me moría de hambre hasta la 3”, dijo entre risas. Y confió que miraba con desconfianza la tortilla en sandwich hasta que le encontró el gusto y se encariñó.

Como los entrenamientos son nocturnos, Ernesto decidió estudiar una carrera por la mañana y aunque no le quedaron demasiadas opciones contó que se siente cómodo con la elección. “Como llegué tarde y estaba por arrancar el ciclo lectivo y quedaban pocos cupos, me anoté en asistencia en dirección de informática. Siempre me gustó la computadora”, comentó en su visita a la Redacción de UNO a tres días de volver de Europa.

La adaptación en lo deportivo tampoco fue sencilla, porque sufrió una lesión al principio que dilató sus aspiraciones. “Fui de menor a mayor porque en los primeros seis meses tuve una lesión, pero luego de la recuperación me fue bien”, manifestó el jugador, que confesó que volvió “feliz” por haber obtenido un “logro”.

Enz mencionó que otro de los procesos que tuvo que atravesar en el camino es el cambio de posición. “Allá juego de extremo y tengo que hacer el ida y vuelta. Defensa y ataque. Se ayuda más al equipo. Juego por los dos lados. Acá jugaba más de delantero”, expresó el jugador que hizo dos goles en el final de la temporada.

Al mismo tiempo dijo que la prioridad en el juego es “la posesión” de la pelota. “El nivel es distinto. Allá se busca la posesión de la pelota todo el tiempo. Si se puede atacar se ataca, y si no se busca tener la pelota. A veces sale y a veces no, pero siempre se intenta salir jugando. Se tira la pelota en última instancia”. Y agregó: “Todos los trabajos se hacen con pelota. Salvo que haya algo físico específico es todo con pelota”.

El delantero tiene un año más de contrato y dijo que ahora se viene otro nivel de juego y de exposición que lo motivan más. “Es una categoría más competitiva y suena mucho más en España. Sale en los diarios y en las páginas de Internet. Lo tomo como una buena oportunidad. Es algo que tengo que aprovechar”, comentó. Hizo una analogía con el fútbol argentino y dijo que es algo “parecido al Federal A”. “Se agrupa por Región y después se juegan los playoff”, indicó.

Por eso no dudó en mencionar que esta temporada puede ser trascendental para su carrera deportiva. “Quiero seguir allá, generar experiencia, y mi desafío es poder mostrarme en Europa y hacer un nombre”, opinó convencido el hijo del periodista Daniel Enz, a quien destacó por el apoyo. En la entrevista no dejó de subrayar el hecho de que Patronato haya logrado la permanencia en Primera por su vínculo y la relación que aún mantiene con excompañeros. “Me puso muy contento lo que logró Patronato y tengo amigos que todavía están en el club