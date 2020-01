El Depro jugará con River por la Copa Argentina

Este jueves se sorteó el cuadro principal de la Copa Argentina de fútbolo. Con la presencia de 64 equipos en la fase final (todavía restan definirse algunos cruces previos), River -el campeón defensor- debutará con Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos. En tanto Patronato jugará la instancia con Instituto de Córdoba.

Y Boca lo hará con Claypole. El Millo y el Xeneize podrían chocar temprano: en octavos de final.

De los 32avos de final participarán los 24 equipos de Primera División, los mejores 14 ubicados en la Primera Nacional, los 6 primeros de la B Metro en la rueda pasada, 4 de la C y 3 de la Primera D. Además, habrá 13 equipos del Torneo Federal, de los que por ahora hay 6 confirmados.

Los cruces:

NEWELL'S VS. PEÑAROL SAN JUAN O DESAMPARADOS SAN JUAN

SARMIENTO (J) VS. DOUGLAS O DEFENSORES V. RAMALLOTEMPERLEY VS. DEP. RIESTRA

ARSENAL VS. HURACAN LAS HERAS

ESTUDIANTES (RC) VS. CHACO FOR EVER O SARMIENTO (R)

TALLERES VS. ATL. RAFAELA

VELEZ VS. CAMIONEROS

ROSARIO CENTRAL VS. BOCA UNIDOS O SAN MARTIN FORMOSA

GODOY CRUZ VS. JJ URQUIZA

SAN MARTIN SJ VS. SAN MARTIN T

RACING VS. UNION SUNCHALES O SP. BELGRANO

SAN LORENZO VS. LINIERS

DEFENSA Y JUSTICIA VS. ESTUDIANTES (BA)

TIGRE VS. ALVARADO MDP

INDEPENDIENTE VS. VILLA MITRE (BB)

BOCA VS. CLAYPOLE

DEFENSORES BELGRANO VS. ALTE BROWN

ATL TUCUMAN VS. COMUNICACIONES

RIVER VS. DEFENSORES PRONUNCIAMIENTO

HURACAN VS. SPORTIVO LAS PAREJAS O ESTUDIANTES SL

ATLANTA VS. VILLA SAN CARLOS

PATRONATO VS. INSTITUTO

LANUS VS. REAL PILAR

GIMNASIA LP VS. SP BARRACAS

UNION VS. DOCK SUD

COLON VS. FERRO G. PICO O CIPOLLETTI

ARGENTINOS VS. CAÑUELAS

ESTUDIANTES LP VS. LAFERRERE

CENTRAL CORDOBA SGO VS. SAN TELMO

PLATENSE VS. DEP. MADRYN

BANFIELD VS. GUEMES SGO DEL ESTERO