El entrenador de atletismo Sergio Alfonsini indicó que el deportista amateur debe “estar preocupado” luego que el Gobierno Nacional disolviera a través de un Decreto Nacional de Urgencia la Secretaría de Deportes para darle espacio a la Agencia de Deportes.





“No tengo muy en claro en que consiste la creación de la Agencia, pero se aprovechó el momento de algarabía después del suceso de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y todo lo que sea achicar rango de posibilidades de presupuesto del deporte no es positivo”, indicó el profesor en declaraciones a La Red Paraná.









“Córdoba tiene Agencias de Deportes y sin embargo tiene atletas becados. La Secretaría como el Enard becan atletas. En su momento el 1 por ciento que destinaba el Enard a través del impuesto que se recaudaba por intermedio de la telefonía movil se hace cargo el estado, pero no va directamente al enard, sino que va un porcentaje. Tiene que ver con cuestiones políticas, de poder, y el hecho que no se encuentren muchos balances del enard en los últimos años y no se si hay alguno. Podría tener poca claridad. Ese podría ser uno de los motivos por el cual se haya restringido ese aporte”, entendió.





“El deportista amateur debe estar preocupado. Por reglamento nuevo de becas del Enard Nazareno Sasia cobraba una beca. Él tiene un logro. El nuevo reglamento de becas del enard implica que esa beca caducó el 31 de diciembre y ahora hay que hacer una presentación para ser evaluada nuevamente para ver si se le puede otorgar una nueva beca. No estamos hablando de mucho dinero porque cobraba alrededor de 5.500 pesos. Entonces el atleta dice “tengo el logro y me sacan la beca”. Seguramente la recibirá, pero todo este tiempo hasta que se ejecute el atleta se queda sin recursos sin hacer deportes.





Por otro lado, recordó una frase de un dirigente deportivo. “Una vez me dijeron que el deporte figura en el deporte figura en el discurso de todos los políticos, pero en la agenda de ninguno. Por lo tanto es moneda corriente que los recursos destinados para el deporte paren en otro lado. Uno entiende que hay necesidades más urgentes, pero los presupuestos de deportes siempre son los más chicos, son insignificantes y eso te da la pauta donde está el deporte con cualquier color político. En la primera presidencia de Perón el 70 por ciento de la población hacía deportes. Hoy no se si llegamos al 15 por ciento. Eso marca una pauta de lo que es”.





Por otro lado, señaló enormes diferencias de presupuestos que existen con países limítrofes. “Un colegio privado del sur de Chile destina de presupuesto para la educación física 200 mil dólares. El del atletismo argentino con apoyatura del enard solo para quienes tengan posibilidades de medallas en los juegos sudamericano, porque no se apoya a nadie más, es de 250 mil dólares. Es como ir a pelear con un cuchillo de maderas contra quienes tienen misiles”, describió.