El deporte entrerriano y reapertura parcial de actividades

Mediante un decreto, el gobernador de Entre Rios Gustavo Bordet autorizó en la jornada de ayer la práctica de una nueva serie de actividades físicas y deportivas en su modalidad no competitiva, entre ellas, natación, atletismo, motociclismo y automovilismo. Las habilitaciones estarán a cargo de los municipios, y con evaluación y aprobación de los protocolos por parte de los Comités de Emergencia (COES) locales, de cada una de las actividades y/o instituciones deportivas que deseen abrir

Se trata de actividades físicas y deportivas individuales o de bajo número de participantes, sin contacto e incluso en espacios cerrados, y sólo para entrenamientos.Se trata de bochas, tenis de mesa, ajedrez, atletismo, patín artístico y carrera, motociclismo y automovilismo, beach volley, padel (en cancha cerrada), pelota paleta (en cancha cerrada), natación y esgrima, son las actividades autorizadas por el gobierno provincial, mediante el Decreto Nº 1.160. En tanto, las habilitaciones estarán a cargo de los municipios, y con evaluación y aprobación de los protocolos, por parte de los COES locales, de cada una de las actividades y/o instituciones deportivas que deseen abrir.

Tenis Reapertura parcial de algunas actividades

Se estableció que los establecimientos que se utilicen para el desarrollo de las actividades mencionadas deberán contar con la autorización municipal o comunal y el respectivo protocolo de seguridad sanitaria aprobado por la autoridad local pertinente. También se faculta al Comité de Organización de Emergencia de Salud (COES) a suspender las habilitaciones conferidas por los municipios o comunas por actos debidamente fundados en razones sanitarias. La autorización de esta nueva tanda de deportes está supeditada al cumplimiento de las previsiones contenidas en los artículos 5 y 7 del DNU Nº 605/20 del Poder Ejecutivo Nacional.

La norma también aprueba las Pautas Mínimas Exigibles que deberán ser fiscalizadas por las autoridades locales para el desarrollo de las actividades. Se mencionan medidas y recomendaciones generales en referencia al uso del tapabocas, higiene, distanciamiento, objetos de uso personal, desinfecciones, horarios y lugares entre otras. Prohibición. Se aclara que queda prohibido para los mayores de 60 años la realización de estas actividades por tratarse de un grupo de riesgo, como así también para aquellos que presenten antecedentes por afecciones respiratorias, cardíacas o de otra índole que generen un riesgo adicional ante un contagio. Estos últimos deberán presentar un certificado de aptitud física firmado por un profesional de la Medicina en caso de querer desarrollar la actividad.

EN FÚTBOL 5. Tras la reunión mantenida en el mediodía del martes en el edificio municipal de Libertador San Martín, las autoridades del gobierno local, habilitaron la reapertura del complejo de fútbol 5, en la ciudad entrerriana del Departamento Diamante.

Con un estricto protocolo, se habilitó el regreso a las canchas. Los primeros turnos se dieron para la tarde del martes. Se permiten sólo 10 jugadores por turno sin suplentes, con sus respectivos alcoholes en gel, los jugadores deberán ir cambiados, no podrán compartir bebidas y una vez concluido el partido ninguno podrá permanecer en el predio entre algunas de las medidas protocolares que se impusieron. En el contexto de la pandemia del coronavirus, era uno de los rubros más afectados por la crisis económica, ya que permanecían cerrados desde hace cuatro meses, sin ingresos para solventar sus costos fijos. En muchas ciudades de la región, los propietarios de canchas de fútbol 5 se movilizaron para reclamar la reapertura de los complejos. En Libertador San Martín, desde el martes, comenzó a rodar nuevamente el balón, seguramente bajo la mirada de quienes buscan que se actúe con responsabilidad colectiva. Será una prueba para todos.

EN VIALE. En la ciudad de Viale se activó ayer el metegol humano, esta actividad establece una distancia obligatoria entre los jugadores y consiste en jugar en una cancha dividida en rectángulos, con dos equipos de cinco jugadores que se ubican cada uno en un sector determinado pudiendo jugar con toques, evitando el contacto directo entre ellos.

Cada jugador deberá inscribirse al partido completando planilla con datos personales y aceptar/firmar declaración jurada en la que se exponga que no estuvieron en contacto con afectados por el Covid-19, que no presentan síntomas característicos (fiebre) y que cumplirán con las medidas estipuladas por el predio. Según las reglas, entre otras cosas, el ingreso del público es limitado, no se permitirá ingresar a mayores de 60 años ni espectadores, excepto, si los jugadores son menores de edad y deban estar acompañados de un mayor responsable.

Los jugadores deberán usar el tapabocas dentro del predio, (sólo podrán quitárselo dentro de la cancha), e ir ya cambiados para jugar, para evitar el uso de vestuarios. En el lugar, se dispondrán “estaciones” de limpieza de manos, se diferenciará el ingreso y la salida de personas, por caminos y/o puertas diferentes, no se habilitarán las duchas y se estipulará un tiempo de 15 minutos entre cada partido, para evitar el cruce de personas y poder realizar las desinfecciones pertinentes. Es importante cumplir con lo establecido en el protocolo para el desarrollo de esta actividad recreativa y ser responsables con las medidas de salubridad recordando que prevenir es responsabilidad de todos.

AUTOMOVILISMO. Los trazados de Concordia (ya hace varios fines de semana) y Concepción del Uruguay ya estaban activos para poder realizar pruebas libres para pilotos de cada zona. Ayer el gobierno provincial tienen el visto bueno para poder actividar otros autódromos. En el caso de Paraná están estudiando volver a abrir para poder disputar alguna prueba de pilotos de la ciudad. Todo se da con las medidas sanitarias dispuestas por un protocolo estricto presentado por cada autódromo.