El defensor de Boca que hizo sufrir a Lewandowski

La grave acusación de Lewandowski a Zambrano: "Quería romperme las piernas"

"En España se aprecian más las jugadas técnicas. En la Bundesliga, el foco siempre está en el orden, la intensidad y ganar los partidos. Aquí, cada pequeño truco técnico o regate es valorado", explicó la leyenda del Bayern Múnich comparando ambas ligas por las que estuvo. Para dar un ejemplo de la dureza de la liga alemana, Lewandowski utilizó de ejemplo a un jugador de Boca al que tuvo que enfrentar.

"Había un jugador llamado Zambrano del Eintracht Frankfurt. Todo lo que quería hacer era romperme la pierna, ni siquiera le importaba la pelota. Me enojó bastante que el árbitro no estuviera viendo lo que pasaba", relató el polaco sobre su experiencia con el central peruano, a quien había catalogado como uno de los centrales más difíciles a los que le tocó enfrentar. Por último, Lewa cerró con un reclamo: "Los defensores pueden hacer más que los delanteros muchas veces, no es una pelea pareja".