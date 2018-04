El Decano sorprendió al Lobo en el Bosque

La Plata.— Gimnasia y Esgrima La Plata extendió su mala racha y sumó a noche su quinta caída seguida, al perder en su estadio del Bosque ante Atlético Tucumán por 2 a 1 en partido de la 23ra fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

Lorenzo Faravelli abrió la cuenta para el Lobo (31'), pero el visitante lo dio vuelta con goles de Alejandro Melo (64') y Gervasio Núñez (82').

El partido tuvo un comienzo frenético, con dos oportunidades claras de gol: en la primera se lo perdieron los tucumanos, cuando Leandro Díaz no pudo conectar un centro desde la derecha de Melo; y después lo desperdició Contín para el Lobo platense con un remate desviado de frente al arco.

Las opciones del pelotazo largo y la pelota quieta eran más que potables. A la primera de ellas casi le saca provecho Contín, que recibió un pase de cabeza de Niell después un envío aéreo pero el centrodelantero, desde el borde del área e ingresando de frente al arco, desaprovechó una clara situación elevando el remate.

A partir de ahí llegó lo mejor de Gimnasia en la etapa inicial. Con solidez defensiva, juego asociado, cambios de banda y una buena conducción del uruguayo Brahian Alemán, el equipo de Facundo Sava, aun repartiendo la posesión, fue generando chances para ponerse en ventaja. Respondió bien Batalla en un disparo de Alemán y otro de Faravelli, Rinaudo sacó un remate desviado, Oreja se lo perdió solo debajo del arco a la salida de un corner y finalmente, a los 31', Gimnasia logró la apertura del marcador con una linda maniobra colectiva.

Niell se escapó por derecha y envió el centro, Contín aguantó y tocó, Alemán esperó para la asistencia y Faravelli, atacando el hueco entre los centrales, definió de derecha, arriba, al palo izquierdo del ex arquero de River.

La desventaja motivó la reacción del Decano, que hasta el descanso gestó dos ocasiones muy propicias que desperdició Díaz. Una con un remate por arriba del travesaño y otra definiendo apenas desviado ante la salida de Arias.

Atlético Tucumán siguió haciendo pie en el complemento y empujó contra su arco a Gimnasia, que de todos modos tuvo dos opciones para aumentar la diferencia: un remate de Alemán y un cabezazo a quemarropa de Guanini, pero Batalla respondió en forma excelente en ambas. Hasta que el visitante logró la igualdad, ya con el Lobo tempranamente refugiado cerca de Arias: a los 19', y tras una desinteligencia de la defensa local, Melo ingresó por la derecha al área y definió de zurda para el 1 a 1.

Entonces el partido se hizo de ida y vuelta, porque Gimnasia se adelantó en el campo y Atlético Tucumán amenazó con el aprovechamiento de los espacios y el ingreso de la Pulguita Rodríguez. En ese marco fue el visitante el que sacó provecho por la evidente fragilidad anímica del equipo del Colorado Sava. A los 37', con el local jugado en ataque -pero con su falta de gol como mal saliente-, Melo condujo un contragolpe por derecha, envió el centro y definió cruzado, por el otro sector, Gervasio Núñez para poner el 2 a 1. Ricardo Zielinski.

A Gimnasia no le quedó entonces más que su amor propio, pero no le alcanzó para salir de una crisis que parece no tener final. En la próxima jornada, la 24, Gimnasia visitará a Talleres de Córdoba (sábado desde las 15.30) y Atlético, que el miércoles jugará con The Strongest en Bolivia por la Libertadores, recibirá a Unión de Santa Fe (domingo a las 15.30).