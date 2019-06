El debut menos deseado

No fue el arranque soñado. La ansiedad con la que se esperó el debut de Los Pumitas contrastó con la desilusión que dejó la derrota. Gales, sin mostrar mucho, se impuso 30-25 en la jornada inaugural del Mundial juvenil 2019, en un partido que tuvo dominio repartido.

La pérdida de pelotas en el contacto, la falta de solidez defensiva, las indisciplinas y la falta de profundidad en el ataque fueron causales de una caída que no admite objeciones. Aún así y sin despojarse del todo de la ansiedad que conlleva organizar una cita de este tipo en su casa, Argentina estuvo a tiro para llevarse el triunfo, sólo le faltó la puntada final.

En el arranque del partido la prolijidad y paciencia de los galeses rindió sus frutos, más allá de que el equipo europeo tuvo que recomponerse del golpe que significó quedarse sin un compañero a los dos minutos de juego. Un penal por un tackle en el aire de Carreras abrió la serie de once infracciones que cometió el conjunto argentino a lo largo del partido, una cifra bastante alta en este nivel.

El primer try argentino llegó minutos después. Un kick del propio Carreras quedó a centímetros del ingoal y tras un pick and go de los forwards la jugada terminó con el pilar Francisco Minervino apoyando en el ingoal. Parecía que nada podía impedir el festejo en el debut, más cuando Prisciantelli, el apertura argentino, volvió a sumar con el pie por un penal por offside del conjunto del Dragón.

A partir de ahí, el equipo de Pellicena se empezó a desdibujar. Comenzó a perder pelotas en el contacto y a perder asiduamente en el line y a complicarse en el scrum. Así con pocas pelotas y con imprecisiones producto del nerviosismo, Argentina chocó una y otra vez con la buena defensa galesa, que de a poco fue agrandando al equipo.

Un nuevo penal de Cai Evans puso 11-10 el marcador favorable a la visita y así se bajó el telón del primer parcial.

En el complemento todo fue palo a palo. Argentina pasó al frente con el try de Isgro (15-11) pero luego el pragmatismo galés a la hora de anotar a los palos fue minando las ilusiones nacionales. En pocos minutos, la visita dio vuelta la historia y a estirar la diferencia (15-20). Apoyado por la gente, Argentina intentó avanzar y quebrar la sólida defensa rival y lo consiguió con una genialidad de Mendy, quien en su carrera al ingoal apiló literalmente a sus rivales para culminar la faena bajo los palos para el delirio de toda la gente (22-20).

En un Mundial nunca hay nada asegurado y Gales lo demostró. El try de Conbeer empezó a inclinar la balanza y un nuevo penal de Evans fue como el golpe de gracia.

Sin embargo, Argentina no se entregó. Con un penal de De la Vega arañó el punto bonus y fue por más. Buscó la heroica y por poco se le escapó. Perdió la pelota en el último suspiro y como no hubo tiempo para más, la victoria se la llevó Gales con total justicia.

“Un orgullo para todos”

Agustín Pichot, ex medioscrum de Los Pumas y actual vicepresidente de World Rugby, estuvo presente ayer en la apertura del Mundial juvenil y fue uno de los pocos que habló en la cancha del Hipódromo Independencia. “Estar acá es un orgullo para todos”, dijo el ex capitán argentino.

Luego en una rueda de periodistas destacó: “Para nosotros, desde World Rugby, fue una linda apuesta venir a la Argentina. Estamos muy contentos de haberlo hecho y sobre todo acá, en Rosario y Santa Fe, que son lugares de mucha historia rugbística”, completó el dirigente.

Con respecto a la expectativa que le generan Los Pumitas, Pichot la calificó de “grande” y argumentó: “Siempre que jugás en tu país querés que a Argentina le vaya bien. Los chicos deben tener una presión muy grande, ojalá puedan disfrutar de la gente, además de jugar bien”.

Finalmente, al ser consultado sobre si puede llegar a haber alguna otra competencia de nivel internacional en la Argentina en un futuro cercano, el ex medioscrum de Los Pumas destacó: “Vamos a estar en la pelea para el Mundial de seven. Después se verá. Vamos paso a paso”.