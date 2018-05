El debate sobre Ginóbili

El signo de interrogación se transformará en certeza en julio, mes en el que Emanuel Ginóbili eligió para dar a conocer su decisión respecto de si seguirá o no jugando al básquetbol en la NBA. Mientras tanto, la incertidumbre invade a los fanáticos tanto en San Antonio como en Argentina. Y abre el debate intenso, encendido, entre los especialistas que siguen el día a día de los Spurs.

El periódico San Antonio Express le consultó a sus periodistas que suelen estar cerca de lo que ocurre en la franquicia para conocer qué olfatean respecto del futuro. Y las opiniones, muchas de ellas encontradas, se mezclaron con el deseo unánime: que Manu se transforme en #ElPibeDe41 y entregue otra temporada de su sabiduría y talento.

El periodista Jeff McDonald fue el que ofreció la mirada más optimista. "No veo ninguna razón por la cual él no volvería. Ha dicho que continuará jugando mientras los Spurs lo quieran a él y a su familia. Creo que también tiene el apoyo familiar. Y demostró toda la temporada que no solo puede seguir jugando a los 40, sino que, en ocasiones, puede volver el tiempo atrás para hacer algunas de las cosas increíbles que hizo en su mejor momento", argumentó quien este año escribió un artículo sobre los 40 ítems para amar a Ginóbili.

Jarabi Young, redactor que cubre la actualidad de los Spurs, pone sobre la mesa dos factores que fortalecen la incógnita.

Uno, el gasto "emocional" de la última temporada. "Esta temporada pasada le costó mucho a Ginóbili emocionalmente. Debió responder muchas preguntas sobre el estado físico de Kawhi Leonard, y tuvo que ver a Tony Parker, su compañero de equipo desde hace mucho tiempo, pasarle la posta a Dejounte Murray. ¿Querrá pasar otra temporada respondiendo preguntas sobre si será la última?", analizó Young.

La otra clave para el periodista puede ser el mencionado Parker. "¿Qué pasa si Parker se va como agente libre? Ginóbili todavía puede jugar. Eso es lo que sabemos. A los 40 años, es mejor que muchos jugadores de 30 años en la NBA. Pero creo que es 50-50. Realmente no me sorprendería si decidiera colgarlo", le anexó suspenso.

"No creo que quiera que el epílogo de su carrera tenga el final de la temporada 2017/2018", aseguró el periodista Cody MacRary

Por último, Cody MacRary concluyó el debate con optimismo: "Es difícil de predecir, especialmente porque sabemos que Ginóbili se tomará el verano para ver cómo se siente. Todavía tiene el talento y la energía, pero a los 40 años nadie podría culpar a Manu si pensara que es hora de dejar el básquetbol. Sin embargo, creo que volverá para la próxima temporada, no creo que quiera que el epílogo de su carrera tenga el final de la temporada 2017/2018.

OFRECEN PIZZAS. El futuro de Kawhi Leonard en los San Antonio Spurs es incierto, y es por eso que una cervecería local de San Antonio quiere hacer todo lo posible para convencerlo de que se quede en el equipo.

Un informe de ESPN reveló el mal momento que vive el jugador de los Spurs ya que existe una supuesta tensión entre el jugador y el equipo desde que volvió de una fuerte lesión que lo dejó por fuera la temporada pasada.

"Sabemos que las cosas han sido un poco raras esta temporada. Muchos rumores, acusaciones, cuestionar la lealtad y todo eso.

"Pero la verdad es que realmente queremos que las cosas vuelvan a ser como solían ser. Ya sabes, ¿cómo nunca nos asustamos porque no hablaste demasiado? ¿O cómo nunca cuestionamos el silencio o pensamos que era una señal de que algo andaba mal?

"Así que aquí está el trato. Olvidémonos de la temporada pasada. Queremos que regreses y, para demostrarlo, te daremos pizza y cerveza gratis de por vida. No es broma."

La cervecería local había hecho propuestas similares en el pasado a LaMarcus Aldridge y Tim Duncan cuando surgieron rumores de que se irían de los Spurs. Estos dos se terminaron quedando pero nunca aceptaron la tentadora oferta de este lugar.

Ha pasado más de una semana y Leonard aún no decide nada. ¿Aceptará la propuesta de este negocio para quedarse en San Antonio?