El debate está abierto: formativo o competitivo

Ezequiel Gordillo (DT de Escuela Azul y Oro). "La cuestión cambia si es en una escuelita o en un club. Es bueno que los chicos vayan perfeccionando técnicas, pero es más importante que adquieran otras cuestiones como el respeto y conducta. Pero no hay que perder de vista que los chicos se tienen que divertir a través del juego. No hay que exigirlos ni cargarlos de presiones. Generalmente eso se inculca en una escuelita. En un club cambia el pensamiento y remarcan más el aspecto competitivo. Entre 8 y 12 años los chicos están en una etapa de aprendizaje donde lo importante es que jueguen y se diviertan. Después se verá si eligen el fútbol como una profesión.

En particular no comparto que en el fútbol infantil se juegue por puntos o por etapas eliminatorias. No tanto por los pibes, sino por los padres y en varios casos por los técnicos. Es increíble que se preocupen más por si ganan, si tienen que hacer más goles. Si nadie se lo dice a los chicos no les importa. Hay que premiar a todos, del primero al último. Llevarse algo es la mayor satisfacción de los chicos".