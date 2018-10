"El culpable de que Boca juegue mal teniendo buenos jugadores es el DT"

"A mí no me gusta como juega. El culpable de que un equipo juegue bien o mal teniendo buenos jugadores, es el entrenador", afirmó el representante del jugador "cafetero" en declaraciones a Fox Sports.





Además, Jaramillo se sintió "sorprendido" por la ausencia de su representado en la delegación boquense que irá a San Pablo para enfrentar a Palmeiras en la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores



Esto se suma a que Cardona el domingo jugó en la caída 2-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en la formación alternativa que alineó el mellizo para la Superliga.





"Es inexplicable (la ausencia de Cardona) pero hay que respetar las decisiones técnicas siempre. Hay cosas que uno ve en los partidos y yo sé que puede darle una mano al equipo y además está bien físicamente y juega en la Selección Colombia. Así que no sé qué me estoy perdiendo", agregó.



Jaramillo dijo que habla con su representado y le aclaró que no existe ningún inconveniente en la relación entre Cardona y Barros Schelotto.





"Siempre tiene que estar a tope, más si es extranjero, y es el diez. Eso es lo que yo le digo también a él", agregó Jaramillo.





Sobre el presente de Boca, Jaramillo comentó que "tiene buenos jugadores y podría estar mejor de lo que está. Pero que esté Edwin o no en el equipo no garantiza que jueguen bien y de hecho no lo ha hecho".

