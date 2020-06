El Club San Agustín celebra de manera diferente

Héctor Steinert es el actual presidente del famoso y popular Club Atlético San Agustín, que en esta fecha está cumpliendo un nuevo aniversario y sopla las 75 velitas. El festejo se da a la distancia ya que los protagonistas nos se pueden convocar debido a la cuarentena por el coronavirus.

Igualmente, llegar a este número y con los trabajos que se están haciendo, es motivo de orgullo para el máximo responsable de la entidad de Calle Montiel, el resto de los dirigentes, entrenadores y deportistas. “Qué casualidad ser el presidente en este aniversario. Siempre aduje lo siguiente, que el club debería tener el avance que necesita y hoy no lo tiene porque lamentablemente faltó siempre capacidad dirigencial. Eso, desde mi punto de vista de apreciación. Toda la vida tuve encontronazos por ese motivo, pero al margen de todo hoy para mí es una alegría enorme poder, con el grupo que tengo en Comisión Directiva, fortalecerme y decir que por fin tenemos algo distinto porque hemos hecho cosas”, le confesó en primer lugar Steinert a Ovación y luego recordó algunos momentos trascendentales que hacen a este nuevo cumpleaños: “Es un club amateur, como la mayoría en la provincia, pero la bocha nos tenía tomados siempre en aquellos momentos. Salvo en la segunda etapa con Grassi (Hugo) que con las Superchicas, de la mano de Abel Ruiz, hicimos esa gran gestión tan importante donde ellas fueron campeonas nacionales”.

CASA 2.jpg El presidente Héctor Steinert resaltó el trabajo de todos los que trabajan en el Club Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

El festejo no se dará por la cuarentena, pero los dirigentes para llevarlo a cabo de la mejor manera han trabajo arduamente: “Lamentablemente no podemos festejar por la pandemia, pero si veo un esfuerzo grande en estos cuatro años que hicimos con Oscar (Rosales). Incorporamos disciplinas como por ejemplo taekwondo, le dimos participación al folclore, las danzas y tenemos vóley y por su puesto el básquet en todas las categorías. Todo muy importante y más para un club de barrio, aunque yo no lo llamaría así, pero estamos del otro lado del charco (risas)”, narró y agregó: “Estuvimos trabajando fuerte en estos últimos días y antes también. Cambiamos todo prácticamente en estos tres o cuatro años en el club. En la secretaría que teníamos abajo ahora son baños para las chicas, trabajamos en los vestuarios, tenemos una cocina que no teníamos que está en el salón grande. Donde se practica vóley también tenemos un espacio para recibir gente. Eventos y cumpleaños. No deben ser más de 100 personas porque el espacio no es muy amplio”.

Steinert llevó adelante algunas obras importantes en la entidad, pero sueña con mucho más. “Tenemos un chico que trabaja con nosotros y estamos trabajando de arreglas la parte de afuera. Queremos hacer en el ingresos un trabajo diferente, para que en el futuro quede tipo un patio cervecero. Hacer algo así como para darle vida”.

Por último el mandamás del CASA dejó sus saludos a todos aquellos que son parte de la vida institucional y deportiva del club. “En primer lugar saludamos como todos los años a las Superchicas y mis felicitaciones por los logros que alcanzaron en aquellos tiempos y saludar a los nuevos entrenadores que hoy están preparando la institución de nuevo para alcanzar un crecimiento. Saludarlos a todos y decirles que lamentablemente por este flagelo no podemos festejar todos juntos como nos merecemos y que sepan disculpar si nos atrasamos con los pagos. Darle las gracias al Bicho Gómez que me dio una mano para algunos trabajos y al actual intendente Adán Bahl”.