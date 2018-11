El Chino se ganó un lugar

Agustín Sandona se consolida en su hábitat natural. El defensor arribó a Patronato para reforzar el plantel que se preparaba para la temporada 2017/18 de la Superliga. En ese certamen el Chino actuó como marcador de punta durante 10 encuentros. En su segundo año en el Rojinegro el ex-Unión de Santa Fe tuvo la oportunidad de mostrarse en su verdadera posición. Esperó su oportunidad sabiendo que iniciaba el campeonato como cuarta opción, detrás de Walter Andrade, Renzo Vera y Matías Escudero. El santafesino capitalizó su oportunidad. Se ganó un lugar en el 11 inicial.

"Estaba buscando continuidad. Estoy de marcador central, que es adonde me siento cómodo. Ahora espero seguir por este camino", remarcó Sandona, en diálogo con Ovación.

El Chino vivió el viernes una jornada muy especial al visitar al club que lo formó. "Estaba con gente conocida y quería hacer un buen partido. Me pude aislar de todo lo emotivo. Una vez que estuve adentro del campo de juego no me di cuenta del contexto. Estuve concentrado cien por ciento", aseveró.

Sandona valoró el punto que el elenco de barrio Villa Sarmiento rescató en el estadio 15 de abril. "Necesitábamos sacar uno o los tres puntos. Era fundamental llevarnos algo de Santa Fe y fue muy meritorio lo que hicimos. Además en la situación en la que nos encontramos tenemos que sumar, tanto de local como de visitante. Esperemos que ese encuentro haya marcado el inicio del camino", aspiró.

El resultado obtenido en la vecina capital provincial llegó acompañado de un buen funcionamiento colectivo. "Hicimos lo que teníamos que hacer. Sabíamos que Unión nos iba a atacar mucho por todos lados y supimos contrarrestar eso. Si hubiéramos estado más finosnos podríamos haber llevado algo más. De todos modos fue muy meritorio ir a buscar el empate después de estar abajo en dos oportunidades", subrayó.

Nuevo horario. El encuentro entre Patronato y San Martín de Tucumán sufrió un cambio de horario. Esta historia, correspondiente a la 12ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, se disputará a partir de las 21.15. El cotejo entre el Rojinegro y el Ciruja estaba fixturado para el lunes a las 19. Sin embargo hubo cambios en la grilla de la fecha como consecuencia de la final de la Copa Libertadores. De esta manera, el partido entre Tigre y Argentinos, pautado para el sábado a las 21.20, se reprogramó para el lunes a las 19.













