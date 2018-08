El Chacho Coudet le puso picante al cruce ante River

Consultado sobre si la institución "durmió" al no hacer una presentación, fue claro al responderle a un periodista en conferencia de prensa: "¿Vos sabías? Yo no sabía. Para el caso, dormimos todos en no reclamar".









"Así y todo, me sentiría incompleto en caso de que haya existido un reclamo. A mí me gusta jugar y que se ganen dentro de la cancha los partidos. Es algo hermoso tener partidos de esta naturaleza. No me hubiese sentido igual si avanzábamos así", expresó.





"CON LO DE ZUCULINI DORMIMOS TODOS, PERO DE TODAS MANERAS ME HUBIESE SENTIDO INCOMPLETO... A MÍ ME GUSTA JUGAR LOS PARTIDOS"#90MinutosFOX - Coudet dejó frases picantes en la conferencia de prensa. ¿Palo para Independiente? pic.twitter.com/nU9j2u5lt4 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 28 de agosto de 2018





El, que confirmó la alineación para enfrentar este miércoles a River , resaltó su postura de "siempre haberme mantenido al margen de todo lo que pasó en Conmebol".

"Preparé el partido de la mejor manera. Me aislé y opté por pensar en River y tratar de hacer el mejor juego posible. Tenemos mucha confianza de lo que podemos dar y vamos a ir en busca de la clasificación", manifestó.

