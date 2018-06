El capitán espera que le contesten

Los 14 años que registra en Patronato hacen que conozca cada rincón del club y a la casi totalidad de las personas que a diario lo transitan. Es fuente de consulta casi obligada cuando de fútbol se trata. Su idilio con Patrón será eterno. El próximo sábado se vence el vínculo laboral entre Sebastián Bértoli y el Rojinegro. En la reunión que tuvo con los dirigentes les planteó cuáles son los requisitos para seguir. Espera la respuesta.

El arquero habló de la primera semana de pretemporada pensando en lo que se viene: "Después de un parate bastante largo nos estamos acomodando, creo que el trabajo de la primera semana fue bueno. Conocemos la metodología de trabajo del cuerpo técnico y cada uno a su manera va sumando intensidad a sus tareas", sostuvo.

La extensa trayectoria le permite al Seba ver ventajas a partir de la continuidad del cuerpo técnico y el mantenimiento de varios pilares del plantel Santo: "Es bueno, ventajoso. Cuando se le da continuidad a un cuerpo técnico es como ganar tiempo. Hoy el cuerpo técnico tiene la posibilidad de armar el plantel conociendo la estructura del club. Pienso que se le puede ganar en tiempo a otros clubes que se tienen que reestructurar totalmente", acotó.

A pesar de lo prolongado del mercado de pases, la dirigencia Rojinegra ya marcó presencia con la contratación de Matías Escudero, Lucas Ceballos y Gabriel Carabajal: "Después de una charla extensa que tuve con los dirigentes hace una semana, me fui tranquilo porque así los noté a ellos también. Tienen un mercado largo como para observar, trabajar bien y elegir. En una semana ya hay tres compañeros nuevos y se habla de que dos o tres más ya están cerrados. Es muy importante, sobre todo para el cuerpo técnico; tener un plantel completo le permite una mejor planificación", opinó.

A pesar de la sucesión de charlas, San Sebastián no definió todavía su continuidad en Patrón: "Aún no está nada definido, estoy a la espera de mi situación. En la charla que tuvimos tocamos varios temas como infraestructura, pasos que hay que dar y cuestiones del día a día que se plantean y se afrontan. Con respecto a mi situación personal, espero la respuesta de los directivos. Como tengo contrato hasta el 30 de junio vengo a entrenar como corresponde y después esperar que me digan si sigo o no", afirmó.





La Albiceleste

La situación límite que atraviesa la Selección Argentina en el Mundial de Rusia sorprende a propios y extraños: "A mí también me sorprende", dijo Bértoli. Luego prosiguió: "Principalmente por el positivismo que todos teníamos, pensando en que nos iría mejor. Pero sí veía en la previa una Selección que no llegaba con un juego bien claro. Lamentablemente los dos primeros resultados corroboraron que no llegaba de la mejor forma. De todas maneras confío en que se le gane a Nigeria y a partir de allí puede comenzar otra historia. El grupo está con mucha presión e incertidumbre. Si Dios quiere y nos acompaña el resultado ante Nigeria se van a liberar todos; hay grandes jugadores como para volver a ilusionarnos".

Atacar, enjuiciar y criticar a Wilfredo Caballero es moneda corriente a partir del error que derivó en el primer gol de Croacia en el Mundial de Rusia: "Lamentablemente lo que le sucedió a Caballero frente a Croacia es el mejor ejemplo de lo que es el puesto. Su tarea había sido correcta analizando el rendimiento hasta esa jugada desafortunada. Pero se analiza el resultado y se ve de otra manera. Viendo todas las intervenciones que tuvo veo un error que costó muy caro, pero después fueron todos aciertos. En el momento del partido que se da el error hace que Argentina literalmente se caiga. Pero tapó pelotas importantes, con los pies tocó muchas pelotas y se equivocó solo en una, y vimos cómo terminó. Si un volante da un mal pase muchas veces pasa desapercibido. Tal vez el error fue que Caballero tocó más veces la pelota con los pies que los volantes ofensivos", remarcó.