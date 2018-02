El campeón olímpico Crismanich envuelto en un escándalo en el Carnaval de Corrientes

Sebastián Crismanich, campeón olímpico de taekwondo en Londres 2012, se vio envuelto en un escándalo en el Carnaval de Corrientes. Nadia García Amud, diputada nacional por Chaco y del Partido Justicialista, lo quiso sacar de unas sillas en el corsódromo y terminó detenida.

El deportista relató: "Cuando llego, me encuentro con un hermano que comienza a empujarme y decirme '¿sabés quién soy yo?'. Nos empezaron a empujar por más que ellos no tenían lugar en esas sillas. ´Rajá de acá´ nos decían. Trate de calmarlos, pero ella no estaba en sus cabales".

Crismanich, quien estaba con su novia y amigos en el corsódromo, agregó: "Nosotros teníamos los palcos numerados en la primera fila, fui invitado como embajador de Corrientes para mostrar el patrimonio de nuestra provincia".

García Amud, por su parte, contó su versión de los hechos. "Nos acomodamos en nuestras sillas asignadas. En un momento nos avisan que estaban entregando cotillón, por lo que voy a buscarlo. Cuando regreso, habían ocupado nuestros lugares", escribió en su Facebook.

Además, luego de recuperar la libertad, la diputada denunció el destrato de la Policía de Corrientes y aseguró que hubo "discriminación por banderas políticas".