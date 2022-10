El cambio de Boca tras la goleada ante Patronato

Las críticas y reproches por el apático rendimiento en el césped del Presbítero Bartolomé Grella tuvieron un claro destinatario: Ibarra, quien llevaba apenas cinco partidos como DT principal –dos victorias y tres derrotas-. Que no es lo mismo dirigir la Reserva que la Primera División, que Boca necesita un técnico con experiencia, que los cambios no mejoran al equipo. Hasta llegó a molestar que no levantaba la voz en el corralito.

La designación del Negro como sucesor de Sebastián Battaglia convencía a muy pocos a mediados de año. A Juan Román Riquelme, al Consejo de Fútbol y a una mínima porción bostera. En la tarde del último domingo, casi un trimestre después del golpazo en Villa Sarmiento, las tribunas de La Bombonera cantaron “que de la mano del Negro Ibarra, todos la vuelta vamos a dar”. Y, al caer la noche, el histórico lateral derecho le mostró al barrio el nuevo trofeo que brillará en las vitrinas del club.

LA TARDE QUE PATRONATO GOLEÓ A BOCA

Patronato-Boca.jpg La semifinal entre Patronato y Boca se jugaría en Córdoba. Prensa Patronato

Aquel Boca de mandíbula de cristal que fue vapuleado por Patronato poco se asemeja a este campeón de la Liga y semifinalista de la Copa Argentina. Todavía no disfrutaba de la explosión por los costados y la voracidad ofensiva de Luca Langoni, quien llegó a la capital entrerriana sin festejos en su carrera profesional y con apenas 92 minutos en la máxima categoría repartidos en tres encuentros. El pibe, hoy máximo artillero del plantel (6), había debutado un mes atrás en la cancha de All Boys contra Barracas Central.

Tampoco estaba en el banco de suplentes Gonzalo Morales, otro de los juveniles que se ganó el cariño de la hinchada y la confianza de Ibarra a fuerza de goles importantes y un incansable despliegue en el sector de ataque. Aquel último fin de semana de julio, el Toro se dio el gusto de sacudir las redes rojinegras, pero en la Reserva de Mariano Herrón que ganó 1-0.

El que sí estuvo desde el inicio en la cita principal del Grella fue Exequiel Zeballos, actualmente lejos de la pelota por una fractura de tibia con compromiso ligamentario de tobillo sufrida una semana más tarde por la Copa Argentina. El Changuito, que fue noticia aquella jornada por un gesto de frustración capturado por la TV y viralizado en las redes sociales, podría volver recién a jugar en febrero del 2023.

Cambió mucho en Boca desde aquella derrota en Paraná. Hubo varias reuniones con Román, se convirtieron en un ritual los asados del predio y aparecieron las victorias importantes para hacer realidad el sueño del título: ganó 11 de las 16 jornadas restantes. Cambió mucho también del otro lado en Patronato, que por esos tiempos se ilusionaba con la permanencia. Más allá de haber salido décimo, a solo seis puntos del Top 5, y dado batalla tanto de local como visitante, no pudo evitar el descenso por su bajo promedio de temporadas anteriores.

DESPUÉS DE PATRONATO, VINIERON LAS ALEGRÍAS

var.jpg Patronato viene de ganarle en Paraná a Boca.

Le queda la última chance para cerrar el año con una sonrisa –y, quien dice, con su primer título de la historia-. Será este miércoles, a partir de las 21.30 en el Estadio Bicentenario de San Juan. La semifinal de la Copa Argentina contra el Xeneize de Ibarra. Analítico hasta en el más mínimo detalle, Facundo Sava es consciente de que el 3-0 por el campeonato doméstico no servirá como parámetro de medida futbolística. Pasaron nada más que tres meses, pero para Boca fue toda una vida. Su camino del oprobio a la gloria.