El CAE ya disfruta del regreso a los links 

Golf.jpg El golf regresó bajo un estricto protocolo sanitario UNO / Mateo Oviedo

Luego continuó con su relato que describe cómo es el protocolo: “Los jugadores no pueden ingresar hasta 20 minutos antes de que sea su horario de salida (al campo) que están programadas cada 12 minutos de manera tal que haya ese distanciamiento en las 42 hectáreas que tenemos. Los vestuarios están cerrados y sólo usamos los lavabos que usamos para lavarnos las manos y nuestra higiene. También tenemos cerrado el salón social porque el jugador debe terminar e irse a su casa, no se puede quedar. La parte social está, temporalmente, suspendida. De todos modos, gracias a esto, no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes. Sabemos que provoca molestias, pero son las condiciones a las cuales debemos adaptarnos para poder hacer esto que es un juego atrapante y a todos nos gusta”.

Los entrenamientos vía la plataforma Zoom ya pasaron a ser historia y el golf regresó para quedarse. Al menos eso es lo que ansían en el CAE. “Nosotros tenemos la preocupación que tiene todo el mundo porque son circunstancias inéditas e inesperadas. Esto es una pandemia que provocó un desastre en el mundo. Los médicos van haciendo camino al andar porque no tienen realmente la información de esta situación. Con esa conciencia podemos volver y tratamos de acostumbrarnos y convivir con esta situación teniendo los cuidados respectivos de distanciamiento social, la higiene y el uso del barbijo. Después otra precaución yo creo que ya no podemos tomar”, consideró.

Finalmente Berti habló de la parte competitiva. Prácticamente está todo suspendido, aunque hay una luz de esperanza para un torneo importante. “En realidad el calendario nacional, el de la Federación, a partir de marzo quedó suspendido. Es decir, todos los torneos de Menores y Mayores quedaron suspendidos, incluso el Abierto de la República Argentina, el más importante para los jugadores profesionales”, confirmó el dirigente, y posteriormente adelantó: “Y lo único que tiene una luz de esperanza en el país es el Campeonato Interclubes, que es el más lindo de los certámenes a nivel nacional de golf. En este sentido existe la posibilidad, no quiero decir que ocurra, que se haga en el mes de diciembre. Normalmente este torneo es en octubre y ahora se pasaría para ese mes, pero no lo podemos confirmar aún. En una de esas tenemos la grata sorpresa de que se hace el certamen y el equipo del Club Atlético Estudiantes iría porque está compitiendo en Primera División”, cerró, ilusionado de poder tener al menos un torneo

La Escuela también regresa a entrenar

Darío Gorosito, jugador pro y la cara visible de la Escuela, comentó en este sentido: “La Escuela, tanto de Novillos como de Menores, regresa la semana próxima y lógicamente lo haremos con un protocolo estricto y especial para cumplir con el distanciamiento que requiere esta pandemia. Los chicos están muy contentos por la reactivación de la Escuela. Ya hemos recibido llamados de mucha gente para comenzar. Nosotros estamos de lunes a viernes y los horarios serán publicados en la página del club”, sostuvo.