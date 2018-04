El CAE va por los 113 años de formación

El Club Atlético Estudiantes de Paraná festejará el sábado 5 de mayo sus 113 años de vida institucional. La entidad, que es la principal a nivel provincial y en la región, cuenta con diversas actividades institucionales, educativas y deportivas. En la actualidad es presidida por Emilio Fouces, que es el presidente del CAE desde hace dos períodos y que apunta a seguir creciendo en diferentes aspectos.

El CAE fue fundado el 5 de mayo de 1905. Aunque pocos saben, todo nació para jugar al fútbol y por eso su primer nombre fue Estudiantes Football Club. El mismo llegó hasta mediados de la década del 30 que se dejó de practicar dicho deporte y por ende el club fue renombrado como en la actualidad y su principal deporte es el rugby. Pero también cuenta con diferentes actividades que hacen que sea la entidad con mayor cantidad de socios de todos los clubes de la región.

Los deportes que se practican en sus diferentes sedes son: rugby, atletismo, básquet, golf, hockey sobre césped, natación, sóftbol, squash, tenis, vóley, buceo deportivo, gimnasia, pelota mano y paleta entre otros.

El club es una clara referencia en la Mesopotamia y su actual presidente, Emilio Fouces, habló de la actualidad y de cómo se preparan para festejar un nuevo año de vida.

"Este año se decidió juntar el festejo del aniversario con la distinción de los deportistas destacados que contamos. El club es netamente deportivo, más allá de que la parte social es muy importante para nosotros. Por eso decidimos unificar las fiestas con una gran cena donde se van a festejar los 113 años y reconociendo a los deportistas de las distintas disciplinas que han sido destacados", dijo el dirigente.

Luego agregó: "En lo deportivo estamos teniendo años muy buenos. Contamos con 12 deportes en la actualidad y en todos tienen logros. También contamos con deportistas que han sido reconocidos a nivel individual con llamados a diferentes seleccionados".

En lo económico, Emilio Fouces fue claro: "En lo institucional el club está muy bien. Sobre todo en lo financiero, y no es menor eso. Uno no debería hablar de cuestiones financieras, pero en este caso sí porque tenemos un presupuesto importante, que manejamos normalmente. Somos el mayor empleador del gremio de Utedyc (Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles) de Entre Ríos y tenemos una importante carga económica en lo laboral. Pero todo está muy equilibrado y el club está sólido. No tenemos deudas con nadie", manifestó.

"También es muy importante el aspecto educativo. Este año se cumplieron 18 años de arranque de la escuela del club. En ese momento era un proyecto que en ese momento algunas personas tuvieron dudas, pero hubo otras que lucharon para llevarlo adelante. Hoy gracias a esa gente la escuela es una realidad y nos llena de orgullo. Se está consolidando mucho en el sector y la nómina de alumnos se está ampliando. Desde hace un par de años se incorporó la educación terciaria", dijo sobre uno de los mayores pilares que tiene la entidad del Parque Urquiza.

"El club cuenta desde jardín hasta la escuela terciaria. Contamos con un profesorado de Educación Física, que está andando muy bien con varios egresados", agregó.

"El club registra mejoras permanentemente. Contamos con cinco sedes y el mantenimiento nos demanda gran parte del prepuesto que tenemos asignado para las mejoras de la infraestructura. Además cada subcomisión gestiona sus propias mejoras, como salones o nuevas instalaciones. Son las disciplinas que llevan adelante las obras en el club. Como decimos, las subcomisiones son nuestros grandes gerentes", comentó Fouces.

Bien se sabe que los aumentos de luz y gas han afectado la vida diaria de muchos clubes de Argentina, y Estudiantes no es esquivo a semejantes aumentos. Sobre el tema, el presidente aseveró: "Las tarifas nos tienen muy preocupados y trabajamos junto a Acludepa. A nosotros no han impactado fuertemente porque contamos con tres piletas climatizadas y lo del gas nos repercute. Y el contar con tantas sedes con todas las canchas la luz no ha afectado. Lo digo a modo personal, que los clubes tendrían que tener alguna consideración porque hay clubes que no pueden pagar las tarifas. Hoy nosotros podemos pagarlas por la cantidad de socios que contamos, pero realmente nos impacta".

Para cerrar, el dirigente argumentó: "Quiero agradecer a los socios por la paciencia que nos tienen. No se puede dejar a todos conformes a la hora de gestionar. El 30 de julio, hasta ese día hay plazo para realizar la Asamblea Ordinaria y yo estaría concluyendo mi segundo mandato como presidente. La intención con el grupo de gente que nos acompaña, y si los socios nos apoyan, es seguir. Tenemos un montón de cosas por hacer; porque cuando asumimos la presidencia con este grupo establecimos un orden de prioridades y quedan un montón de cosas por cumplir de aquel proyecto inicial. El grupo es el mismo que venimos trabajando desde hace 10 años, primero en el rugby. Luego se fueron sumando más personas de otras disciplinas en el club".

CENA. El Club Atlético Estudiantes realizará la elección del ganador de cada disciplina y entrega de premios en la Cena por el 113º aniversario, que será el viernes en la sede central de la entidad del Parque Urquiza de la capital entrerriana. Participarán todos los deportes que cuentan con sus ternados.

ACTUAL DIRIGENCIA. Los dirigentes que llevan el camino del club en la actualidad son los siguientes: presidente: Emilio Fouces; vicepresidente: Germán Perren; secretario general: Adrián Campanini, secretaria de Actas: María Cristina Santana; tesorero: César González Medus; protesorero: Daniel Cabrera; vocal titular primero: Sebastián Fouces; vocal titular segundo: Félix Correa; vocal titular tercero: José Lesci, y vocal titular cuarto: Cristian Dume.