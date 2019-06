El CAE llega mejor al partido contra Rowing

En el primer tiempo, las acciones fueron equilibradas, con un buen trabajo de las defensas, aunque al descanso se fue ganando el elenco anfitrión por 21 a 10. En el complemento, arrancó CAE con un penal de Lescano y un try de Maiztegui, lo que le permitió estirar diferencias.





Los santafesinos no bajaron los brazos lograron acortar distancia con un try, pero el conjunto albinegro lo terminó de definir con un try de Bertello y la conversión de Lescano. Con el score 38 a 17, SFRC salió con todo a buscar achicar las diferencias, lo consiguió parcialmente, pero nunca estuvo en duda el triunfo del CAE.





En la cancha de la autopista Santa Fe-Rosario, el Paraná Rowing Club no pudo con CRAI y cayó por 40 a 10, con el arbitraje de Ulises Ruiz. El clásico rosarino quedó en manos de Jockey, al imponerse como visitante a Duendes, en las Delicias por 18 a 7.





En Grandfield, Old Resian volvió a ratificar su buen presente, ya que logró derrotar a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 34 a 25.





Las posiciones quedaron del siguiente modo: Old Resian 14; Jockey (R) 13, Gimnasia y Esgrima 9, CRAI 7; Duendes de Rosario, Santa Fe RC y Estudiantes de Paran 6, Paraná Rowing una unidad.





La próxima fecha a disputarse el 9 jugarán: Rowing con Estudiantes (viernes 7 en la Tortuguita), Santa Fe Rugby con Duendes, Jockey (R) con Old Resian, y Gimnasia con CRAI.





En cuanto a Primera División, en barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe fue impiadoso y le ganó con claridad a Tilcara por 58 a 16, luego de haberse ido al descanso ganando por 20 a 13. En Cabaña Leiva, La Salle Jobson dio cuenta de Los Pampas de Rufino al derrotarlo 29 a 17, mientras que Uni de Rosario superó a Alma Juniors en Esperanza por 40 a 7. En Fisherton, con un penal de Poli Villar, CRAR le ganó 3 a 0 a Caranchos, y en Ibarlucea, Provincial venció a Logaritmo 19 a 10.







En Segunda División, en el solar del Sur, Querandí RC derrotó a San Nicolás RC por 38 a 24, mientras que Cha Roga empató con Universitario de Concepción del Uruguay en 23 tantos. En el sur de la provincia de Santa Fe, Capibá fue derrotado por Jockey Club de Venado Tuerto por 63 a 12. Las posiciones quedaron de esta forma: Jockey VT 40, CUCU 30, Cha Roga 28, Capibá 11, Querandí Rc 6, y San Nicolás RC 1. La próxima fecha se medirán: San Nicolás Rc con CUCU, Capibá con Querandí y Cha Roga con Jockey de VT Las posiciones quedaron así: Uni (R) 15, Uni (SF) 11; Tilcara, Caranchos, Provincial y CRAR 9; La Salle Jobson 10, Logaritmo y Alma Juniors 1, Los Pampas 0. La próxima fecha se medirán: Tilcara con La Salle, Los Pampas con Alma Juniors de Esperanza, Uni (R) con Los Caranchos, CRAR con Logaritmo y Provincial con Uni Santa Fe.

En la sede del Parque Urquiza, Estudiantes de Paraná le ganó ayer un partido duro y equilibrado al Santa Fe Rugby Club por 38 a 31, en un cotejo controlado por Nehuén Jauri Rivero.