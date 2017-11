El Butta se tiñó de Rojo al grito de bicampeón

Talleres es bicampeón del Básquetbol de Paraná. Barrió la serie 2 a 0 ante Olimpia en una final apasionante que se disputó anoche ante un gran marco de público en el estadio Luis Butta de Echagüe. El equipo dirigido por el Male Solanas se impuso por 88 a 82 en tiempo suplementario luego de empatar en 71.

El Rojo logró su tercer título en la historia de la Asociación Paranaense de Básquetbol y celebró con su familia y el semillero que copó la cancha.





EL PARTIDO

Talleres tuvo más opciones de juego y Olimpia se vio limitado por las lesiones (Horst, Almeida, Claudé). El equipo de Solanas llegó a sacar 11 puntos en el primer tiempo. Jaime y Pastori fueron los jugadores más determinantes de un equipo intenso. El base terminó la primera mitad con 9 puntos y el pivote con 7. Los de Hugo Camisasca lograron equilibrar el juego con actitud. Alfonso fue el más claro y Agasse fue imprescindible, pero tuvo rachas.





EL QUIEBRE

Rivero metió un triple que puso al marcador a 10 en el inicio del segundo tiempo. Talleres se convirtió en un aluvión. Pero Olimpia reaccionó rápido y se metió de nuevo en partido. Guanco tomó la posta y comenzó a correr la cancha. Acumuló faltas en el rival y puntos para descontar.

Solanas metió a Pastori, comenzó a lastimar en el poste bajo, la defensa cortó en primera línea la ansiedad de su rival y corrió la cancha. Y como bonus track tuvo a Rivero muy fino desde el perímetro. La ecuación fue romper el juego y sacar 12 para cerrar el tercer chico.





LA REMONTADA

Olimpia no tiró la toalla y fue con mucha actitud. Con Agasse a la cabeza presionó de manera intensa y comenzó a descontar. El base metió dos triples en el segundo para poner a su equipo 67-70, algo que parecía impensado a 5' del final. Talleres acusó recibo y se cayó anímicamente. No encontró respuestas ofensivas y Solanas apeló a la defensa y frenó la embestida. Olimpia erró siete libres consecutivos que le hubieran permitido pasar al frente, pero se mantuvo expectante porque su rival no pudo anotar. Por eso a falta de 1'50" Guanco lo puso arriba 71 a 70. Tremenda remontada. Nicolás Nader rompió la sequía y empató el juego desde la línea. Agasse fue por el triunfo, pero se quedó corto y a la vuelta, con dos segundos, Lenardón lanzó desde atrás de la mitad de la cancha, pero la pelota no entró. A suplementario.









TIEMPO EXTRA

Talleres salió mejor y encontró un gol clave en la mano del Pirata Godoy, quien jugó condicionado por un corte. Un triple que levantó el ánimo. Pero Agasse aún tenía resto. La gran figura del partido (38 puntos) metió tres puntos con marca y empató el pleito.

A Nico le faltó un socio producto del desgaste. Y Talleres llegó con más resto. Godoy administró el juego de manera inteligente y la bola le llegó abajo a Pastori que logró hacer daño. El Rojo le dio una vida más con una falta innecesaria. Sin embargo no titubeó desde la línea y resolvió los cortes con faltas con la personalidad de un campeón.





Estudiantes en la final Estudiantes de Concordia se metió anoche a la Final de la Liga Sudamericana de básquet . El Verde venció a Olimpia de Paraguay por 72 a 66 y logró la clasificación histórica a la final de la Liga Sudamericana. La máxima figura del partido fue David Doblas con 19 puntos y 8 rebotes. En un partido frenético y cambiante, Estudiantes supo recuperarse en los momentos complicados y mantener cierta calma cuando estaba arriba en el marcador. Estudiantes Concordia disputará la final de la Liga Sudamericana en diciembre frente al ganador del Grupo F que tendrá actividad la próxima semana. En caso de que el finalista sea Guaros de Lara, será una gran noticia para el Verde, ya que clasificará directamente a la Liga de las Américas.