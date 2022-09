El Buona Vita Team en el Giro Femenino de Minas

buona vita team.jpg

“Fueron tres días con cinco etapas. El viernes fue una etapa de pelotón, por la tarde la crono individual que estuvo dividida en dos. Yo a la tarde pude ganar la Crono y por lo tanto fui la ganadora de la primer etapa. Me vestí con la maya líder y la pude lucir un día. Después en el segundo día hubo una etapa de ruta por la mañana y crono por equipos a la tarde donde con el Armonía quedamos en el segundo lugar. El último día fue una carrera de pelotón en ruta donde corrimos 100 kilómetros. Terminé tercera en la General y fuimos primeros como equipo. Terminamos siendo el ganador del Giro. Y una compañera mía fue la ganadora de la Sub 23”, dijo Acosta y agregó: “La verdad que estamos muy contentas con los resultados de ese fin de semana ya que me sentí muy bien. Ahora lo que se viene es la Vuelta Internacional de Formosa que es una carrera UCI donde habrá equipos extranjeros como la Selección de Italia. Me estoy preparando para eso y voy a correr con el Armonía de Uruguay nuevamente. También estarán presentes las chicas de Buona Vita”.

“Luego de Formosa tendremos en noviembre el Rutas de América en Uruguay que si Dios quiere estaremos presentes. Esos sos los objetivos próximos. Y lo que resta de noviembre y diciembre veremos que es lo que se presenta. Mientras tanto esta es una buena oportunidad para agradecer a mi familia que me acompañan siempre y que están apoyando y siempre alentando a seguir aún cuando se pone difícil. También agradecer a la ACER por el apoyo que me dan, al equipo Armonía por esta oportunidad de poder defender sus colores y al Buona Vita por darme el espacio para correr”, sostuvo Acosta, de gran presente.

BUNA VITA TEAM 1.JPG

Por su parte Fagnani analizó: “Para mi fue la primera vez en participar en una competencia internacional y la verdad que estoy súper contenta y orgullosa en lo personal por mi desempeño. Fue un pelotón de muchas chicas y la verdad que fue bastante inquieto en donde había que ir metiéndose para estar en una buena ubicación ya que se hacían cortes muy frecuentes. Las chicas corren mucho a los piques, pero de mi lado estoy muy contenta por la experiencia vivida”.

BUNA VITA TEAM 3.JPG

“A nivel equipo yo fui a representar al Club Urquiza de Gualeguay y nos ayudaron desde Uruguay en todos los detalles. Fueron quienes nos hicieron de auxilio y nos ayudaron en la alimentación, en el cargado de las bicis y en la mecánica. Estamos muy agradecidas por eso”.

“Por último la representante del Buona Vita dijo: “La verdad que trabajamos muy bien. Éramos cinco chicas que no nos conocíamos. Estamos muy contentas porque llegamos a los objetivos que nos planteamos. A todas nos fui muy bien y logramos llegar con el pelotón. Tuvimos buenos desempeños en la etapa de contrareloj así que estamos muy contentas por el puesto en la General. Ahora estaré presente en la Vuelta de Formosa. Seguiremos entrenando para eso y con todas las pilas para seguir adelante”.