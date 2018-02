El brujo Manuel: "Si me hubieran llamado para el anterior Mundial, éramos campeones"

El brujo Manuel estuvo presente en la agónica clasificación de la Selección Argentina de Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Rusia 2018 y su imagen dio la vuelta al mundo. Años atrás había brindado sus servicios para que Estudiantes consiga la Copa Libertadores 2009 y también fue partícipe de la Copa Sudamericana que alzó Independiente en el Maracaná hace unos meses. ¡Creer o reventar!





En una entrevista en Telefé, al chamán de la localidad platense de Gorina le consultaron sobre su presencia en Rusia y aseguró: "Mucho no me gusta ir al Mundial porque yo ya hice lo que tenía que hacer. Cumplí la promesa. Hay algunos que te aceptan y otros no, pero yo lo respeto. Si me piden voy a ayudar, si no no me meto".





Y además, agregó: "Va a estar duro este Mundial porque más de un equipo tiene su brujito. Está la lucha de brujos detrás de cada técnico. En Brasil, que yo fui, todos los equipos tenían su brujo. Allá no fui con la Selección porque no me llamaron. Si me hubieran llamado, traíamos el campeonato. Pero no me llamaron". ¿Lo llevarías a Rusia?