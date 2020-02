El Bombardero da cátedra en Neuquén

Miguel El Bombardero Palacios, exboxeador que llegó a ser cuarto en el Ranking Argentino, es la cara visible de la Escuela de Boix que lleva su nombre en el Atlético Neuquén Club.

El proyecto tiene 2 años y suma unos 27 alumnos, la mayoría de ellos orientados al boxeo recreativo. Las clases se dictan todos los días a partir de las 15, menos los jueves que es el día de descanso de los concurrentes.

Diario UNO de Entre Rios se dio una vuelta por el sur de la ciudad y se metió en la intimidad de la escuela. “La verdad que estamos contentos. Acá vienen policías, chicos de la motorizada, guardiacárceles y de todo un poco”, confesó El Bombardero y de inmediato analizó lo que dejó el 2019 y le apuntó a lo que se planea para este año:

“El año que pasó fue muy bueno porque vino mucha genet a entrenar. Este año tengo en mente sacar un boxeador. Pasa que por ahí los chicos son un poco reacios al entrenamiento. Cuando uno los aprieta para que vean de verdad como es el entrenamiento, te disparan”.

Más allá de que la mayoría va al gimnasio para hacer boxeo de modo recreativo, siempre aparece uno que se tienta y quiere boxear arriba del ring. Es el caso de José Lino Jaime. “Es el caso de Jaime. Con él estamos tramitando la licencia y para ello hablamos con Héctor Vergara que es el presidente de la Federación Entrerriana. En teoría saldría y cuando tengamos eso nos vamos a largar con este chico para que haga su debut en el amateurismo. Es un chicos grande, pero las oportunidades hay que dárselas a todos. Condiciones tiene, veremos”.

“Nosotros hacemos dos horas todos los días de 15 a 17, menos los días jueves que se descansa porque ellos se mueven para entrenar, pero no para pelear”, contó Palacios respecto de cómo se entrena en un club como Atlético Neuquén que hoy luce impecable.

“La verdad que estamos muy bien acá. Yo llegué de la mano de los dirigentes porque somos amigos. Me ofrecieron venir y acepté. Yo estaba en otro gimnasio dando clases. Me pareció lindo venir a acá y gracias a Dios me está dando buenos resultados en el tema de gente. Cuando estamos todos somos unos 27 alumnos. Me gustaría sumar más gente, pero por ahí el espacio físico es una complicación”.

Un club que sigue sumando

Neuquén no es una de las instituciones que más está emparentada con la práctica del pugilismo. Sin embargo, con la llegada de Miguel, el deporte se va afianzando. Hoy son 27 los que disfrutan del box.

Números del Bombardero

(Por Carlos Saboldelli)

Miguel Salvador Palacios, El Bombardero, registra oficialmente un record de 15 combates catalogados en la categoría Crucero. Comprenden el debut profesional en marzo del año 1999 frente a Ariel Gerardo Aquino (a quien venció por decisión unánime) hasta su última pelea registrada frente a Juan Carlos Lettieri en 2004. Estuvo en los rings de Mendoza, Hersilia, Ceres y Buenos Aires desarrollando una gran cantidad de combates en la ciudad de Paraná (en los clubes Olimpia y Ministerio). Nacido en el año 1974 fue considerado de un estilo ortodoxo y entre sus rivales aparecen los nombres de Carlos René Mas, Mario Alcibíades Fleita, Juan Carlos Villagra y Marcos Silvano Díaz. Es recordada la pelea frente Juan Manuel Villanueva a quien derrotó por nocaut en la ciudad de Paraná.