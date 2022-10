El balance de Gallardo sobre su año más difícil en River

gallardo.JPG Gallardo pidió apoyo

"A nosotros desde este lugar también nos deja una enseñanza -remarcó el histórico DT-. No encontrar el éxito deseado me deja un aprendizaje y es mucho más importante que cuando estamos en la vorágine del éxito. Y yo aprendí mucho este año, en los errores y en las equivocaciones. Eso me hace todavía una persona con más deseo de aprender".

"Sabemos que el día en que se vaya va a llegar. Esperemos que sea algo muy lejano y que no me toque como presidente. Ojalá se quede hasta el final de la presidencia", aseguró el máximo mandatario del elenco de Núñez en una entrevista con ESPN. Por otro lado, aseguró que "el próximo mes" se definirá si Gallardo continuará siendo el director técnico después de diciembre. "Desde la Comisión Directiva pensamos como todo River, que tenemos al mejor técnico. Es el que mejor conoce el paladar de los hinchas River y al plantel, además de ser el más capacitado para revertir este presente que claramente no es el mejor", completó más tarde.