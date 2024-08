El artillero del San Miguel habló tras el histórico ascenso

Además del pasaje a la categoría superior, la Primera del Santo logró su primer título en la historia de la LPF, gracias a siete victorias, tres empates y una derrota. En los 11 partidos que disputó hasta el momento 19 goles y recibió nueve.

La felicidad del goleador de San Miguel

Mancho Ramírez.jpeg Mancho Ramírez colaboró con 12 goles para que San Miguel pueda festejar. Gentileza Minuto a Minuto

UNO se comunicó con Germán Ramírez, el goleador del equipo con 12 conquistas, quien marcó el tanto de la consagración.

“Cumplimos con nuestro objetivo de punta a punta. En enero nos propusimos llevar a San Miguel a lo más alto del fútbol local y finalmente lo logramos”, manifestó con felicidad Mancho, quien luego habló de lo que significó a modo personal este título: “Este campeonato tuvo un gusto especial porque me tocó perder finales con San Miguel, y sentía una necesidad de salir campeón con este club. Encima tuvo el condimento de que estaba mi familia en cancha y el hecho de haber marcado ese gol y que mi hijo lo haya podido gritar le dio un gusto especial. Mi balance personal fue muy positivo, tanto por los goles como por las actuaciones. Me tocó ser suplente y me convencí de que debía levantar mi nivel, y pude hacerlo. Además hacer 12 goles que le sirvieron al equipo es una satisfacción que me quedará para siempre”.

“El domingo nos salió todo redondo –prosiguió–. Durante la semana habíamos hablado con los chicos de que si Toritos no nos hubiera empatado en la última jugada hubiésemos salido campeones antes, pero nos alentábamos de que la definición se estiró para poder definir en nuestra cancha y salió todo como lo esperábamos”.

A la hora de mencionar las cualidades que tuvo San Miguel para poder consagrarse, Ramírez destacó: “La principal virtud que tuvo este equipo fue la de trabajar con seriedad desde el primer día de la pretemporada. Fuimos responsables en cada entrenamiento y cada partido, demostrando muchas ganas de lograr el objetivo. Eso nos llevó a coronarnos en la Liga”.

“Nos vemos la hora de terminar este campeonato, descansar y luego prepararnos para lo que se nos viene. Queremos ganar la última fecha y luego afrontaremos el Torneo Unidad y el campeonato de Primera A de 2025. El Unidad nos permitirá saber dónde estamos parados. En la A se juega mucho más y a nosotros nos gusta meter”, concluyó refiriéndose al futuro.

Lo que viene en la Primera B de la Liga Paranaense de Fútbol

Todavía resta una fecha para culminar el campeonato de la Primera B. En la 14ª y última jornada de competencia, la atención estará puesta en la definición del equipo que termine como subcampeón, el cual deberá disputar la Promoción ante Sportivo Urquiza –penúltimo de la Primera A–.

Hasta el momento las posiciones lo tienen al ya consagrado San Miguel con 24 puntos; Universitario con 18; Camioneros con 17; San Benito con 16; Argentino Juniors con 14; Instituto con 13 y Los Toritos de Chiclana con 3 unidades.

La lupa estará en las canchas de Los Toritos y San Benito. En barrio San Roque Camioneros hará de local ante el campeón San Miguel; mientras que en la localidad lindante a la capital entrerriana San Benito recibirá al escolta Universitario. El otro partido, que será sólo para cumplir con el calendario, será Instituto-Los Toritos; mientras que libre quedará Argentino Juniors.

El duelo entre el subcampeón de la B y Sportivo Urquiza se disputará a partido único, a cancha neutral –aún resta por definirse–. La fecha podría ser el sábado 17. La V Azulada tendrá ventaja deportiva, por lo que un empate le alcanzará para mantener su lugar en la Primera A.