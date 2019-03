El arte marcial como herramienta social

La Asociación Oficial de Taekwon Do Oficial Entre Ríos y el Sindicato de Camioneros Entre Ríos organizarán el sábado 13 de abril un taller de técnica y tácticas defensa persona femenina. El mismo será dictado por el doctor Enrique Godoy, octavo dan del mencionado arte marcial e integrante de la Federación de Asociación Argentina de Taekwon-do (FAAT).

El taller se brindará en el gimnasio de la sede del Sindicato de Camioneros Entre Ríos, ubicado en avenida Francisco Ramírez 2923 de la capital entrerriana, a partir de las 17. La capacitación fue declarada de interés por la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

La jornada estará orientada a adolescentes y mayores, desde los 13 años. No solamente está apuntado a quienes tengan conocimientos sobre la práctica del arte marcial, sino que será abierto a la sociedad. La iniciativa surgió como una necesidad ante las alarmantes cifras de mujeres que son víctimas de violencia de género y femicidios. La premisa será transmitir el arte marcial como una herramienta de uso social.

Enrique Godoy, disertante del taller, junto a Paulo Robles Guerrero, responsable del área deportes del Sindicato de Camioneros Entre Ríos, visitaron la Redacción de UNO para brindar detalles.

"El taller estará orientado a diferentes temas. El primero será el arte marcial como medida de prevención. En este sentido trataremos determinados tips que se deberán tener en cuenta para evitar eventuales ataques. La condición física de la mujer es menor que la del hombre y al medir fuerzas con fuerza gana el hombre. No obstante hay tácticas de defensa personal femenina que tienden a evitar este tipo de situaciones. Una de las cosas es evitarlas, o bien, cómo impedir llegar a esas circunstancias, tanto en mujeres grandes como en adolescentes. O cuando la situación es inminente, como trabajar el problema", explicó Godoy.

artes marciales2.jpg Juan Ignacio Pereira / UNO



Godoy indicó que el taller será abierto y que no será necesario que los interesados tengan previamente conocimientos o una formación en estas disciplinas deportivas. "El objetivo es brindarle un elemento a la mujer. Apuntamos a que este taller sea una herramienta de uso social. Brindarle algo a la sociedad a través del arte marcial", resaltó.

"Queremos que las interesadas vengan con ropa cómoda y predispuestas a aprender y pasarla bien. Durante el taller contaré experiencias personales, anécdotas y situaciones que se dan en la vida cotidiana", adelantó Godoy.

Por otro lado, mencionó que es importante no ingresar en una paranoia: "No hay que pensar que todo el mundo es agresivo porque no queremos estigmatizar. Solamente apuntamos a tomar medidas preventivas y enseñarle a la mujer el perfil del hombre que puede atacar. Hay perfiles que se sienten y a veces la mujer confía mucho".

Además indicó la importancia de entender cuál es el límite de la defensa: "No en todas las situaciones la mujer puede pegar, porque se le puede inicial una causa. Las técnicas están orientadas a la prevención e inmovilización de la persona. Como llegar a un estado de sumisión para no provocar un daño. Hubo situaciones en los que, en el afán por defenderse de ataques, la emocionalidad le jugó una mala pasada y provocó la muerte de los atacantes. Ahí hay un uso ilegítimo de la defensa.

En otro orden Robles Guerrero mencionó que, por una cuestión de espacio físico, los cupos serán limitados. Los interesados podrán comunicarse al número (0343) 154645180.