El arte de conseguir una figura perfecta

El culturismo es una disciplina de antaño, que tuvo su esplendor como todo en un momento, pero que en la actualidad no tiene el rebote en los medios de comunicación que debería tener, por lo menos en esta parte del mundo.





En Paraná hay varios culturistas que representan a la capital en distintos torneos regionales, nacionales e internacionales con muy buenos resultados.





Uno de ellos es Hernán Chiardola. Nació en Seguí, tiene 31 años y hace bastante tiempo que está radicado en Paraná entrenando en el Pro Gym.





En un parate de su entrenamiento matutino, el culturista entrerriano habló con Ovación respecto de su actividad, su presente y sus metas a futuro.





"Yo me dedico a esto desde 2008. Arranqué en Seguí primero con los entrenamientos, pero cuando me vine acá descubrí esto del culturismo", contó, y de inmediato agregó: "Además yo tuve un accidente a los 17 años en moto. Me fracturé el cráneo, otras partes del cuerpo y por ello me recomendaron seguir recuperándome en un gimnasio y ahí empecé lo que hago hasta el día de hoy. Ese fue uno de los motivos".





Después de la mala noticia del accidente cuando era joven, las buenas comenzaron a llegar y las encontró dentro del gimnasio. "Hoy disfruto de hacer esto ya que vengo haciendo torneos desde 2008 como profesional a nivel provincial, nacional e internacional Siempre andamos en los primeros tres o cuatro puestos".





Para el fisicoculturismo la alimentación es una pieza clave en pos de buscar el mejor volumen físico. En este sentido Hernán contó: "Se planifica en períodos de acuerdo al torneo que vayas a realizar y lleva un mínimo de cinco o seis meses, depende la condición de cada uno. Se hace una dieta, un trabajo cardiovascular, retenciones de muchas comidas, mucha agua porque en ese momento lo único que comés es proteínas entonces para no desmayarte o acalambrarse tomás mucha agua. Hay que estar bien hidratado".





"Gracias a la gente que me apoya como Augusto Álvarez pudimos conseguir varios sponsor. El próximo evento será a mitad de año, donde vamos a competir. Para ello estamos entrenando, pero con el tema de la alimentación venimos tranquilos. Vengo de competir en Reconquista Santa Fe y obtuve el primer puesto. Ahora estoy tranquilo porque estoy bien en lo físico. Yo entreno doble turno cuando se acercan las competencias tocando dos músculos al día", confesó el entrerriano Hernán Chiardola respecto de sus planes a futuro y de lo que pasó recientemente.