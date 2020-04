El arquero de Patronato entrena pensando en el regreso

Entrenar en soledad, lejos de sus habituales compañeros de trabajo y con la incertidumbre de no saber cuándo se reencontrará con sus pares ni cuándo la actividad se reanudará. Ese es el escenario que atraviesan los futbolistas a raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional por la pandemia de coronavirus. Una vez licenciado el plantel de Patronato, Matías Ibáñez armó sus bolsos y se trasladó junto a su familia a Bahía Blanca, la ciudad donde el arquero hechó raíces. En el sudeste de la provincia de Buenos Aires el portador del buzo Rojinegro número 12 realiza la cuarentena. En su hogar se mueve. Encara este proceso sin tener certezas de cuándo volverá a ingresar a un escenario de juego. No obstante, se mueve con mucha intensidad pensando que el retorno se puede presentar en cualquier instante.

El arquero del Santo no se relaja en la versión que indica que se anularían los descensos y que la temporada 2019/20 llegó a su fin. Prefiere adoptar una postura que lo lleve a tomar mayores precauciones. No quiere sufrir sorpresas. Por eso se prepara para continuar defendiendo la plaza del elenco de barrio Villa Sarmiento.

“Trato de no pensar en lo que sucederá en el campeonato. Entreno y estoy tratando de focalizarme en que el fútbol retornará pronto. Después si se juega o no se juega, si hay descenso o no hay descenso es algo que nosotros no podemos decidir. El Gobierno va a definir si se juega, después la Superliga, AFA. Nosotros tendremos que acatar órdenes, pero no podemos decidir”, remarcó Ibáñez, en diálogo con La radio de UNO (97.1).

matias ibañez.jpg Ibáñez es uno de los puntos más altos de Patronato en la Superliga

En este mismo sentido, profundizó el concepto: “Estoy pensando que el campeonato se va a volver a jugar. De esa manera se me hace mucho más fácil el día a día y me permite ver el horizonte. Por eso trato de entrenar pensando en que no me puedo relajar porque en cualquier momento estaré en la cancha de nuevo. Entreno seis veces por semana. Cuento con los elementos necesario para trabajar. No se me imposibilita trabajar. Después de lo que se diga sobre el futuro del fútbol son todas conjeturas”.

Ibáñez confesó que las opiniones dentro del plantel están divididas en relación al futuro de la actividad. “Algunos de mis compañeros creen que vamos a jugar, otros que no vamos a jugar. La realidad es que no se sabe lo que sucederá. Hay muchos rumores al respecto. La semana pasada se instaló una versión que afirmaba que en la próxima semana íbamos a comenzar a entrenar en grupos de a ocho jugadores. Después me dijeron por otro lado que hasta el 15 de mayo no íbamos a volver a entrenar en grupos y que el fútbol no arrancaba hasta después de julio, agosto. Hay un montón de versiones que no sabés de qué agarrarte”, describió.

Una de las posibilidades sobre el regreso de la actividad, con una fecha incierta, gira en torno a la continuidad de la temporada 2019/20. De esta manera, Patronato deberá sostener en competencia su lugar en el máximo nivel del fútbol argentino. El Rojinegro se ubica en puestos de descenso. Ibáñez tiene una mirada optimista y confía en salir de este sector.

“Quedan 10 fechas, 30 puntos y estamos a tres unidades para salir de la zona de descenso, no es que estamos a 300 puntos. Colón ganó, salió de zona de descenso en la última fecha y tenía la misma cantidad de puntos que nosotros. Solamente tenemos que sumar tres puntos más que Colón”, recordó.

Luego añadió: “Siempre tratamos de apuntar al primero que está afuera de los puestos de descenso. Hoy Colón es quien está en esa posición. En 10 partidos pueden pasar muchas cosas, por eso tenemos que estar tranquilos, seguir entrenando, focalizarnos en eso. Esto puede volver lo más pronto posible”.

patronato.jpg Sin descanso. Ibáñez y Chimino ayer en la práctica tras llegar de Mar del Plata. El defensor habló con Ovación. Foto gentileza Código Patrón

En este sentido, Ibáñez subrayó que el regreso a la actividad no obedecerá a una decisión del gremio ni de los actores de la redonda, sino de las autoridades gubernamentales. “Si dicen que en 10 días hay fútbol tendremos que poner la cara dentro de la cancha. Al hincha de Patronato o a la persona de fútbol no le interesa si estuve 30 días en un departamento de dos por dos metros sin poder correr. Con los recursos que tengo me tengo que arreglar para el día que me toque o el día que tenga que poner la cara dentro de la cancha estar a la altura. Así lo vivo yo, entrenando con la mayor responsabilidad posible”, aseveró.

“El jugador gana o pierde prestigio dentro de un campo de juego y la gente no sabe si tengo gripe, me duele la rodilla, el hombro o hace dos, tres semanas que no entreno. Al hincha lo único que le interesa es que yo rinda. Esa es la única manera que tengo para estar preparado para rendir día a día con el cien por ciento de la responsabilidad”, redondeó.

Lo económico, en veremos

la reducción salarial fue planteada por la mayoría de los dirigentes de los equipos que compiten en la Superliga. algunos protagonistas se mostraron a favor de esta postura. en Patronato no hubo negociaciones al respecto. “Hemos hablado entre los compañeros, pero no con los dirigentes. ellos no nos plantearo cuál es su inquietud o su necesidad. No sé qué sucederá con este tema”, remarcó ibáñez.