Sergio el "Checho" Batista, ex DT del seleccionado entre 2010 y 2011, fue muy crítico al analizar el presente de la albiceleste: "Estamos equivocando los caminos para lograr algo importante. Cada vez quedan menos jugadores de esos que te ilusionan a ganar algo", apuntó en diálogo con Télam.

"En el jugador repercute negativamente el cambio drástico de estilos de técnicos de manera constante como sucedió en este proceso porque cada uno llega con un libreto nuevo", criticó.

Argentina durante la última eliminatoria tuvo en el banco de suplentes a Gerardo Martino, Edgardo Bauza y Jorge Sampaoli, algo que no sucedía desde la previa de la cita mundialista de Alemania 1974.

En esa sintonía, el ex DT de All Boys explicó: "Los futbolistas se acomodan a una idea y luego se la modifican por completo. Lastimosamente, los jugadores de Argentina tienen pocos días para trabajar".

Batista, pieza clave en el mediocampo del equipo del '86, alcanzó la gloria deportiva aquella tarde en México tras el 3-2 sobre Alemania aunque remarcó que cuando le tocó ser el seleccionador no se le tuvo "paciencia".

"A mí me tocó estar 20 partidos y perdí solamente una vez. En la Copa América (Argentina 2011) quedamos afuera por penales contra Uruguay en cuartos y me echaron. Me enteré por el periodismo que me iba", lamentó sobre el paso que se inició en noviembre de 2010 y terminó en julio 2011.

Nuevamente, Batista apuntó contra la forma de trabajo de los últimos años en el seleccionado, con varios entrenadores y estilos de por medio, y comparó: "Hace 10 años que vengo diciendo que estamos en un camino equivocado. El partido ante España te lo demuestra, ellos tienen un proyecto muy serio como Alemania".

Al final, el "Checho" afirmó: "El argentino sigue pensando que es el mejor del mundo, y hoy no lo es. No me parece correcto que un jugador tenga dos o tres partidos en la Selección y vaya al Mundial".