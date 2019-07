El Argentino llega con una gran iniciativa

El 17 de agosto la capital entrerriana recibe por cuarta vez el Campeonato Argentino de Stand Up Paddle y en ese marco, Francisco Giusti, el organizador y corredor, está planeando algunas actividades paralelas que son extradeportivas. En este caso se armará un pez gigante y una ola para que los espectadores puedan depositar botellas y así cuidar y mantener las playas de Paraná. A este proyecto se suma el paranaense Cristóbal Izaguirre quien es propietario de un gran terreno en Blas Parera al final donde además se está activando una laguna artificial para la práctica del SUP y SUP Yoga.

“Vamos a fabricar con el Mony (Cristóbal Izaguirre) un pez gigante de malla sima, la de 5x5 y con materiales reciclados que nos sede Enersa y que están en desuso. Los vamos a reutilizar para darle un ciclo más a las cosas”, contó Pancho Giusti y agregó: “Al pez lo vamos a trasladar de playa en playa, Bajada Grande, El Thompson y el Municipal para que la gente, organizando una limpieza, le pueda arrojar botellas por la boca. El pez se llena de ese modo y paralelamente habrá una ola forrada en plástico. La ola también irá de playa en playa. Es una campaña de concientización del medio ambiente en la playas. El proyecto está pensado así para el Argentino. Matamos dos pájaros de un tiro”.

Unos 20 días demandará cada estructura a utilizar durante el campeonato. En este sentido Mony contó: “Ya tenemos gran parte de las estructuras y ahora las tenemos que ensamblar. También depende de cómo vengan los días. Ahora tenemos lindo días así que calculo que entre 20 o 21 días lo tenemos listo al primer pez. Después la estructura de la ola será cosa de 20 días más. Todo con material en desuso”.

En Blas Parera al final, donde residen tanto Giusti como Izaguirre, se está trabajando en el armado de una laguna artificial para luego utilizar con fines deportivos.

“Tenemos tres lagunas y ahora vamos a agrandar la más grande que tenemos. Serán 50 metros más para poder dar clases de SUP y Yoga Sup. La impronta es la recuperación de las áreas salvajes de la mano del deporte con Pancho y la Escuela de SUP”, dijo.

“Nosotros hace mucho tiempo venimos trabajando con Pancho en todas estas cosas. Ahora se dio la posibilidad de materializarlo gracias al apoyo de Enersa y la Escuela de SUP. Encontramos el nicho para publicitar nuestras cosas”, indicó Cristóbal.

“Cuando inauguremos esta laguna vamos a poder practicar SUP y Yoga SUP con los más pequeños y adultos mayores que por ahí no quieren ir al río. Podrán venir acá en una laguna que tendrá 1.000 metros cuadrados. La gente que no quiere ir al río podrá venir acá. Le vamos a poner todos los toques hasta se pueden organizar competencias de sprint a nivel nacional con giros de boya. Y a futuro queremos pensar en hacer un hostel”, agregó.

Finalmente en lo deportivo, Giusti contó sus metas para el Argentino.

“Buscamos seguir punteros en el campeonato nacional y viajar al Mundial que creo es en China. Esperemos poder viajar. Después hay pruebas nacionales e internacionales en Brasil donde iré a competir antes de fin de año”, finalizó.

El nombre: “La laguna del alma”

Así se llamará el espacio donde se podrá hacer SUP y SUP Yoga. Es un proyecto que llevará su tiempo, pero en el cuál se está avanzando a pasos agigantados. “SUP Paraná plantará su segunda sucursal acá ya que además queremos inaugurar un playa para la escuela”, contó Pancho.