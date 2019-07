El árbitro de Argentina-Brasil dijo que desde el VAR nunca lo llamaron

Roddy Zambrano, árbitro de la polémica semifinal de la Copa América 2019 entre Brasil y Argentina, rompió silencio en una radio de su país y explicó que pasó en las dos jugadas en las que los argentinos reclamaron penal.

"El VAR revisó la jugada de Otamendi y determinó que era 50/50. No me llamó para verla, no consideraron que fuera una jugada para penal claro. Hoy digo que me podrían haber llamado. En la jugada de Agüero es claro que él pisa a Dani Alves”, aseguró el ecuatoriano.

Zamrano3.jpg AP

El arbitraje de Zambrano despertó un reclamo de la AFA y la respuesta enérgica de la Conmebol. "En la Copa América tuve cinco participaciones. Sin duda alguna la semifinal de Brasil versus Argentina fue el de mayor expectativa y aporte en mi carrera“, señaló el juez.

“Mi rendimiento en el partido de Bolivia contra Perú dio para que la Conmebol me asignara la semifinal. Algo que me puso muy feliz”, confesó.

En relación a las declaraciones de Lionel Messi, explicó. “Messi es un jugador que se dedica a jugar. Nunca tuve problemas con él. La verdad, me sorprendieron las declaraciones de él luego del partido, pero bueno cada quien tiene su opinión“.

Zamrano2.jpg AP

A su vez, descartó que haya tenido un problema de comunicación. “Dijeron que yo perdí la comunicación con el VAR, y eso es totalmente mentira. Yo estoy tranquilo y di lo mejor de mi parte”, sentenció.