El anecdotario de "Marito", utilero de la Selección

"Riquelme es especial, todos lo criticamos. A lo primero tuve maltrato, pero lo hablamos, aclaramos las cosas y me terminó diciendo que era el hermano que no tenía. Un día le dije 'Román, me podés alcanzar tus cosas' y me dijo que tenía razón. No es que no me las traía porque fuera malo, sino porque no estaba acostumbrado a hacerlo", detalló sobre su relación con el emblemático 10.