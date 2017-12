El 47-0 que generó indignación en España

Los equipos juveniles de Las Palmas B tienen una gran supremacía sobre sus rivales en las categorías menores y suelen consagrarse campeones sin oposición en la liga de Gran Canaria.





Los equipos amarillos tienen un paso arrollador por el campeonato, pero este fin de semana se dio algo llamativo en la categoría Alevín, donde juegan niños de 11 y 12 años: Las Palmas B, que están primeros, le ganaron 47-0 a Las Coloradas B, los últimos de la tabla.





El resultado abrió un debate en el fútbol español porque los chicos derrotados se fueron llorando al vestuario, tras el 24-0 del primer tiempo.





"La actitud del entrenador de Las Palmas no fue la correcta. En este partido no han aprendido nada, ni unos ni otros. Lo que más me dolió fue ver la cara de los niños. Algunos no querían seguir jugando", explicó Yon Oses, entrenador de Las Coloradas a Marca.





Del otro lado, habló Gustavo Domínguez, el DT de Las Palmas B: "¿Qué hacemos? ¿Nos retiramos? ¿No jugamos? Nosotros queremos ganar, pero con todos los respetos, no sabían ni sacar de banda. Mi opinión es que para ser federados necesitan unos mínimos. Para que jueguen todos está la escuelita".





Mientras tanto, algunos aficionados españoles se manifestaron en contra del entrenador de Las Palmas: "Está mal que permita esto. Podrían haberse puesto a dar toques y perder tiempo".





En cambio, a otros les pareció correcta la actitud del DT y los niños vencedores: "No me parece lógico que tengan que frenar. Primero porque creo que no les enseñas a competir, les enseñas a que si eres muy superior al rival tienes que bajar tu nivel para equipararlo al suyo. Y segundo porque hay que enseñarles que es sólo un juego, por muy superiores o mejores que sean jugando a otros, sigue siendo un juego".