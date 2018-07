Ejemplo de superación y transformación

Un trabajo de superación y transformación es el que realiza el entrenador Sergio Zaza Zanotta con su alumno Leo Larrosa, joven de 16 años no vidente, en el gimnasio Sabaoth ubicado en calle Antártida Argentina 240. Una historia que tiene un mensaje de inclusión a la discapacidad, en la ciudad de Paraná.

La Organización de Formación en Sistemas Israelíes (OFI) es la pionera en Entre Ríos en enseñar defensa personal a personas con capacidades diferentes, algo que ha crecido mucho y le ha dado lugar a distintos jóvenes discapacitados a sumarse a las artes marciales.





"Tenemos que ser conscientes de lo que no somos conscientes, en una sociedad tan vulnerable y en la vida real. Con él debo transformar la distancia visual con el tacto, muchas veces me vendo los ojos para entrenar, y sentir lo que él siente, lo que trabaja con su mente y entender lo que él capta. Clase tras clase yo soy más alumno que él. Es una linda experiencia y somos pioneros en el tema, no hay instructores que se dediquen a trabajar con personas con discapacidad, es un mensaje a la superación e inclusión. Transformamos todo para que él pueda aprender cada uno de los movimientos", expresó Zanotta a Ovación en la transmisión en vivo a través de Facebook Live a través de la plataforma digital.





Leo cursa 4º año en la escuela Comercio N° 1 de Paraná. Además asiste a la Helen Keller en la capital entrerriana. Su familia lo ayuda a que aprenda a volverse solo del colegio. A lo que su mamá, presente en el gimnasio, comentó: "Estoy muy contenta por el avance que tiene mi hijo, es emocionante cómo se supera día a día. El fortalecimiento físico que tuvo en los dos meses de entrenamiento es muy importante, todos hemos notado su cambio. Nosotros lo llevamos a la escuela y tratamos de que se vuelva solo, por su cuenta y tratando de que se vaya independizando, en una ciudad con espacios restringidos para personas con discapacidad. Esas cosas hacen un poco imposible el andar diario de Leo".





Su profesor habló de un momento particular que le tocó vivir en uno de los entrenamientos con Leo, donde su alumno le expresó que nunca le había pegado a nadie. Algo que impactó y mucho: "Le costó muchísimo meter una piña, nunca fue agresivo. La primera vez que lo hizo fue en el gimnasio. Su personalidad lo lleva a tener esa actitud, siempre con una sonrisa y mente superadora. Él aprendió algunas técnicas para defenderse en caso de un eventual ataque, él ahora sabe la distancia del cuerpo con el piso y otras cosas que fue adquiriendo. Es bueno para él poder defenderse. Dios quiera nunca le pase nada en la calle". En cuanto a los objetivos del instructor, expresó: "Vamos fortaleciendo su seguridad".





Leo entrena los miércoles y viernes, de 19 a 20.30 bajo las órdenes de su profesor. Lleva más de 10 clases y adquirió distintas técnicas de defensa personal. Además es un gran basquetbolista y músico, ya que toca el piano y la batería.

Los chicos que se quieran sumar al entrenamiento y conocer más de la disciplina pueden comunicarse con el entrenador, Sergio Zaza Zanotta, a su teléfono personal 3434613413 o acercarse hasta el gimnasio donde da clase.





Su primera piña la metió en el gimnasio





Leo nunca había pegado y gracias a las clases de Defensa Personal, pudo golpear por primera vez. El joven paranaense ya tuvo la oportunidad de golpear mano a mano a su profesor, en una de las clases que lleva dentro de los dos meses de entrenamiento.