EFE Paraná comenzó a capacitar jugadores  

En el predio de Altos del Paracao exjugadores de Patronato armaron el proyecto futbolístico de entrenamientos y ya lo pusieron a funcionar con gran éxito. Es por eso que en las maravillosas canchas de Altos del Paracao se puso en marcha hace una semana el proyecto llamado EFE Paraná(Entrenamiento de Fútbol Específico).

Lo creadores fueron Gustavo Heinze y Marcelo Martínez y a ellos se sumó el ex-Rafaela Germán Pipo Cáceres. La amistad de todos ellos surge en la década del 90 en Patronato. También son parte de esta interesante movida que se da en pandemia Martín Todaro, en el fútbol femenino, y Julio Giacomelli, quien trabaja con los arqueros.

EFE Paraná.JPG EFE Paraná es un proyectó joven que crece UNO/DIEGO ARIAS

Ovación visitó uno de los entrenamientos y habló con los protagonistas: “Los tres fuimos compañeros en Patronato allá por los 90 y yo llegué en el 96 a Primera y ahí los conocí a ellos. Siempre tuvimos una relación y con el tiempo, ya de grandes, se fue forjando una amistad y le sumamos las ganas de hacer un proyecto que nos vincule directamente al fútbol. Ellos, que son profes, tenían muchas ganas y si bien cada uno tiene sus actividades, siempre tuvieron las ganas de armar algo deportivo en Paraná y se dio esta posibilidad y fue así que creamos EFE”, comentó Pipo y más adelante prosiguió con el relato Marcelo Martínez: “Esto son entrenamientos para jugadores libres. Que vengan con todas las ganas, el deseo de mejorar, sentirse bien y de entrenar fútbol que es ahí donde está nuestro énfasis porque es lo que nos apasiona y nos gusta. Es donde más podemos enseñar y de eso se trata”.

EFE Paraná.JPG Giacomelli es el entrenador de arqueros de EFE Paraná UNO/DIEGO ARIAS

Cabe destacar que Cáceres tiene además su trabajo en Unión de Santa Fe, pero de todos modos se las arregla para poder cumplir en los dos espacios. “Yo estoy con un proyecto en Unión de Santa Fe, pero ellos saben de mi compromiso para con ellos. Igualmente saben que no debemos superponernos con mi actividad en Santa Fe donde también disfruto mucho y me encanta trabajar allá. Lo hago con gusto y me apasiona esto. Entre los tres le dimos el puntapié inicial a esto y después sumamos a Martín Todaro que nos da una mano en futsal femenino y otras actividades. También sumamos a la Escuela de Julio Giacomelli con quien fuimos compañeros en Patronato y sabemos de su vasta trayectoria en el puesto de arquero. Se acopló y el grupo es de cinco personas que están todas capacitadas. Tratamos de dar lo mejor a los que vayan a entrenarse”.

Por su parte Gustavo Heinze fue claro y destacó la predisposición que tiene los jugadores para cumplir con el protocolo. “En sistema de entrenamiento respetamos los protocolos a rajatabla. Tratamos en todo momento de separar las actividades y hacerlas por estación. Son casi individuales y por suerte tenemos mucho material y muchas pelotas para poder tener un promedio hoy de 2 pelotas por personas. Tenemos bandas y cada uno trabaja en su sector. Respetamos todo el protocolo para poder seguir entrenando y que nos sigamos cuidando entre todos”.

Este proyecto es joven ya que comenzó la semana pasada. De todos modos la demanda va aumentando, según lo expresado por Martínez: “Arrancamos con un buen número por ser el inicio recién. Teníamos unos 20 jugadores de campo y 12 arqueros y hoy a esas cifras casi la estamos duplicando. Tenemos casi 20 jugadores por horario. La disponibilidad de canchas nos permiten trabajar con 10 jugadores por cancha, entonces repartimos el trabajo en diferentes canchas con el distanciamiento correspondiente”.

Finalmente Torta Heinze habló de objetivos: “Las metas de este proyecto es poder enseñar lo que a nosotros nos gusta y nos apasiona tanto. Después nos gustaría ver a la gente cómo va evolucionando a medida que va incorporando los conceptos. Queremos que se despejen, estén en el sol y la pasen bien y puedan crecer en sus actividades”.