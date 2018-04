¡Eeepa! Tevez fue explosivo: "Es hora de callarse la boca"

teve2.jpg

"Me lesioné haciendo un trabajo de potencia en el gimnasio. No voy a ser tan boludo en exponerme yendo a una cárcel o jugando al golf y que se digan tantas mentiras sobre mi lesión me fortalece", aseveró.En diálogo con, programa que se emite porTevez agregó: "No me importa lo que se genere. Van tirando noticias, después una noticia es tapada por otras noticias y la gente no es tonta"."Como digo la verdad empiezan a especular que me lesioné jugando al golf o jugando un partido en una cárcel. Es hora de callarse la boca y empezar a correr para volver a jugar", aseveró.Además, a pocas semanas de la derrota ante River en la Supercopa Argentina, expresó: "Es feo estar afuera en este momento. Tengo un desgarro en el gemelo, más precisamente en el sóleo. Yo sufro mucho en el sóleo y mi primera lesión en el sóleo fue cuando estaba en el West Ham, que me lesioné bajando del auto y tuve que volver al club para que me atiendan".