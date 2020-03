El legado de José Benjamín Zubiaur se agiganta por estos días. Hoy 31 de marzo se recuerda su nacimiento y sus valores recobran importancia en tiempos de aislamiento social. El entrerriano impulsó numerosas innovaciones en la educación y fue el único iberoamericano integrante del primer Comité Olímpico Internacional (COI).

Educación: Zubiaur, un educador a través del deporte

Promotor del deporte, la educación física, y el olimpismo moderno, fue uno de los trece integrantes originales del Comité Olímpico Internacional (COI). Fue rector del Colegio de Concepción del Uruguay y director general de Escuelas de la Provincia de Corrientes. Luego de 1915 fue director de Instrucción Pública del Ministerio de Educación. Se caracterizó por sus ideas pedagógicas renovadoras orientadas a ampliar la enseñanza a todos los sectores sociales, incorporando contenidos como la educación física, la educación industrial, las actividades prácticas, etc., así como modalidades como la escuela nocturna, las escuelas rurales, y la educación conjunta de ambos sexos.

SU LEGADO. Transformó positivamente la educación y cada ámbito en el que se desempeñó, por eso su mensaje se retroalimenta conforme pasa el tiempo. Hace 164 años, el 31 de marzo de 1856, nació José Benjamín Zubiaur, promotor del olimpismo moderno. Así lo recuerda el Centro de Acciones Olímpicas (CAO) que lleva su nombre, desde donde se manifiesta que sus ideas innovadoras son aplicables al 2020, donde la pandemia del COVID-19 afecta al planeta. El espacio que nuclea a entes públicos y organizaciones no gubernamentales, sostiene que el legado de Zubiaur “se hace presente, sin dudas, en este contexto”, en referencia a la disposición nacional de aislamiento social para evitar la propagación del nuevo coronavirus. “La educación física y el deporte no deben dejar de realizarse, puesto que no solo transmiten valores fundamentales en la formación de las personas, sino que vuelven a unir lazos de convivencia”, se expresa a través de un comunicado.

GRAN IMPULSOR. José Zubiaur, nacido en Paraná, de gran actividad social en Concepción y valiosa representación argentina en el exterior, se caracterizó por sus ideas pedagógicas renovadoras orientadas a ampliar la enseñanza a todos los sectores sociales a fines del Siglo 19 y comienzos del 20. Entre sus mayores aportes, puede citarse la incorporación de la educación física, la educación industrial y las actividades prácticas a los contenidos curriculares, y otras modalidades como la escuela nocturna, la escuela rural y la educación conjunta de ambos sexos.

En el campo del olimpismo, fue el único iberoamericano que integró el Comité Olímpico Internacional (COI) original, en 1894, que abrió una instancia de encuentro de culturas y pueblos a escala global a través del deporte.