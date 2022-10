Edinson Cavani le tiró otro guiño a Boca

Consultado sobre si aún sueña con treparse al alambrado de La Bombonera como su ídolo Sergio Manteca Martínez, Cavani se sinceró: "La verdad que Boca siempre es un desafío para todo jugador. Es algo lindo, vivir la experiencia de jugar y formar parte de ese club. Ahora decidí por España, estoy acá y veremos... Si uno está fuerte como para competir a alto nivel, se puede de vuelta abrir esa posibilidad".

Con una sonrisa en el rostro, el oriundo de Salto se mostró entusiasmado con ser parte del mundo Boca, pero a su vez reconoció que ya no es un pibe y que el paso de las temporadas repercute en su condición física y futbolística: "Después también veremos si uno realmente está fuerte y va o dice ´bueno, hasta acá llegué´. Ir capaz a ese club y no estar físicamente para competir y dar lo mejor como a uno le gustaría, ahí seguramente uno dará un paso al costado. Pero siempre hay un tiempo, siempre hay un momento que se puede dar".

Por qué Cavani rechazó a Boca

"La decisión es puramente mía, no necesito dar detalles, pero el problema no fue el dinero ni con Riquelme", sentenció el N°7 de la Celeste en una charla a principios de agosto. Además, el ex Manchester United -entre otros- habló muy bien de Román, con quien mantuvo contacto y descartó algún inconveniente con él.