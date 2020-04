Ecuador: un ex-Patronato la pasa mal por el coronavirus

El futbolista argentino Lucas Mancinelli, del Deportivo Cuenca de Ecuador, dijo que "en Guayaquil hay cuerpos en las calles" y comentó que "hay gente infectada y no se dice", refiriéndose a la situación por la pandemia de Covid-19.

"En Ecuador la situación es muy complicada. En Cuenca, donde estoy, está un poco mejor, pero en Guayaquil hay cuerpos en las calles", relató el exjugador de Patronato de Paraná en declaraciones recogidas por el sitio Mundo Ascenso.

El ex Temperley y Atlanta, entre otros, contó que "esto me agarró solo en Ecuador; mi familia iba a venir en mayo, pero no podrá hacerlo. A nosotros el club no nos permitió viajar porque pensaban que esto iba a pasar rápido, que solo serían dos semanas".

Mancinelli explicó además que "en Ecuador hay toque de queda. Se puede transitar entre las 5 de la mañana y las 2 de la tarde, después se necesita un permiso".

La situación en Guayaquil es preocupante, ya que todavía no se impidió el arribo de los vuelos internacionales y se desencadenó una enfermedad comunitaria. Además, a los ciudadanos se les dificulta acceder a los test gratuitos -los privados tienen un costo de hasta 120 dólares- de coronavirus debido a que el sistema sanitario está colapsado.

Se estiman 3.500 víctimas fatales solo en esa ciudad, por lo que tendría la mayor tasa de mortalidad en Latinoamérica. Mancinelli rescindió su contrato con Patronato el año pasado luego de una denuncia por violencia de género.