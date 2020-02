Ecuador, el destino de Facu Affranchino

Andrés Martino/Ovación

El mediocampista paranaense Facundo Affranchino abandonó el país y se transformó en el nuevo jugador del Centro Deportivo Olmedo. Este equipo milita en la Serie A y además juega la Copa Ecuador.

El nacido en Los Toritos de Chiclana tuvo su último paso en Villa Dálmine, equipo que milita en la Primera Nacional. Desde Ecuador, el volante de 30 años, le contó a Ovación cómo se dio todo para llegar al Olmedo de Ecuador. “En diciembre recibí un llamado de Darío Franco. En ese llamado me comentó que iba a ser el entrenador del Olmedo y quería contar conmigo para integrar el plantel. De ahí se empezó a charlar, recibí una oferta formal del club y yo también manifesté mis deseos de ser parte del Ciclón”, confesó sin dudar el ex-River Plate. El Centro Deportivo Olmedo, mayormente conocido como Olmedo, es un club deportivo ecuatoriano originario de la ciudad de Riobamba, fundado el 11 de noviembre de 1919, lo que lo convierte en el equipo de fútbol profesional más antiguo y tradicional en existencia ininterrumpida en el fútbol del Ecuador. “El Olmedo es un club con historia, es un club conocido en toda América. Está ubicado el la ciudad de Riobamba a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Tiene muchas ganas de seguir creciendo y de seguir ganando títulos. El proyecto de esta temporada fue justamente una de las cosas que más me sedujo. Espero que podamos cumplir el objetivo y podamos pelear bien arriba”, enfatizó.

Respecto de las metas del equipo y también las propias, Facundo comentó: “El objetivo grupal como mencionaba antes es pelear bien arriba, dar pelea en el torneo local, en la Copa Ecuador y poder entrar a alguna copa internacional. Y como objetivo personal tengo que seguir sumando minutos, como lo venía haciendo, y obviamente poder ganarme un lugar importante en el club. Dejar una linda huella y hacer historia con el Olmedo”.

Este paso internacional es el segundo que da Affranchino luego de haber vestido los colores de Lobos BUAP de México: “Obviamente que es un paso positivo. Si bien había jugado fuera de Argentina no lo pude hacer por mucho tiempo. Creo que es otra oportunidad que tengo para demostrar que puedo hacerlo y dejar una marca en este país”. “Estoy bien. Tuve algunos inconvenientes físicos al principio de la pretemporada que me impidieron realizarla a la par de mis compañeros, pero ya me recuperé y ya estoy entrenando con el plantel. Futbolísticamente me siento bien. Hicimos algunas prácticas de fútbol y me sentí bien”, comentó respecto de su estado actual, tanto en lo físico como en lo futbolístico.

