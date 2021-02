Echagüe volvió a sufrir una caída en la burbuja de Santa Fe

Como sucedió en partidos anteriores, Echagüe no tuvo un buen juego en los primeros dos cuartos y su rival lo aprovechó. Por eso, Sportivo se fue el descanso largo arriba 42-29. El Negro reaccionó en el tercer parcial, lo ganó 27-20, pero luego no pudo mantener la intensidad para evitar la derrota en un cuarto final que tuvo bajo goleo (14-16).

Lisandro Ruiz Moreno fue el goleador del AEC con 22 puntos, Luciano Silva aportó 15, mientras que Sebastián Godoy Vega hizo 14 tantos.

Dura denuncia

El vicepresidente de Ciclista Juninense, Maximiliano Dilluvio, denunció este viernes que en la burbuja sanitaria de la Liga Argentina en Viedma había “público en las tribunas” y no se cumplieron los protocolos acordados para la competencia. “En Viedma se juega un cuadrangular con público sin protocolos para que sea burbuja. En el hotel hay aislados por Covid y eso no deja de ser llamativo”, apuntó el directivo. Asimismo, sostuvo que “la sede de Viedma no parece ser una burbuja. Se ve mucha gente en las tribunas, delegaciones mezcladas con el público y poco control sanitario”.

Es que si bien Río Negro tiene habilitada la presencia de gente en las gradas, en el partido contra Atenas de Patagones se observó cómo se violaron las medidas de distanciamiento, uso de barbijos, al punto que en la tribuna popular había alrededor de 50 personas cantando, saltando e insultando a los jugadores juninenses sin ninguna prevención.

“Sería oportuno ajustar estas cuestiones para evitar contagios y efecto dominó en los planteles”, continuó el dirigente en una nota con el medio Uno Contra Uno.