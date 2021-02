Echagüe se enfoca de lleno para el estreno

El DT del Negro habló con Ovación respecto del trabajo: “Nosotros estamos bien. Arrancamos el 1° de diciembre a entrenar y mantuvimos la estructura de entrenamiento, de lunes a viernes de 9 a 10.30 en la cancha y luego bajamos al gimnasio hasta el mediodía. Además martes y jueves le agregamos un turno más acá en el estadio. La preparación física hasta la semana pasada fue intensa porque son 11 partidos en 12 días. Sólo hay un día de descanso. No sé la verdad cómo va a resultar. Creo que estará parejo. Nosotros le pusimos mucho a la parte física y lo que es vóley también. Esta semana que nos queda le vamos a apuntar a los detalles a corregir”, dijo, y continuó con su relato: “Hicimos amistosos contra Rowing, Regatas de Santa Fe y Libertad de San Jerónimo, y fue ahí donde vimos los indicios de los detalles que nos faltan mejorar. Lo tomamos como una evaluación más allá del resultado. Nos vino bien”.

Respecto de la zona, opinó: “Tenemos referencia de algunos equipos y de otros nada, aunque intentamos buscar información. Se da una liga diferente a las demás. Son muchos equipos con muchos juveniles y no hay tantos refuerzos. De todos modos hay equipos que se armaron para ser protagonistas y otros para ser lo más competitivos posibles. Sabemos que está San Lorenzo, que es un club que siempre está bien porque ellos juegan allá una competencia que es diferente, más competitiva a la de acá. Además San Jerónimo, que tiene muchos chicos de Santa Fe, jugamos y tenemos referencia. Después vimos partidos de los demás ahora que se puede por Internet. Una visión tenemos, pero no se puede analizar profundamente porque hay equipos que están armados y otros no tanto. Después hay que ver cómo están en lo físico y lo mental cuando arranque la competencia. Todo es muy relativo. Va a depender más de nosotros. Si nosotros no jugamos bien ante un equipo que es mejor que nosotros, nos va a ganar porque es así. El vóley es diferente a otros deportes. Constantemente tenés que tener acciones positivas. No te salvás con una. Es jugar mejor que el otro sí o sí y ahí ganas”.

Paracao, por ejemplo, se armó para la elite, fue a la primera burbuja y la rompió en lo deportivo. Este caso sirve de ejemplo para otras entidades.

“Lo que hizo Paracao es súper positivo para el ámbito del vóley. Muy positivo. Personalmente me quedé con las ganas de poder ir a ver algún partido, los vi por la tele. Es algo que está bueno para el club y para el vóley porque te da la pauta de que en algún momento se puede. Le abre las puertas a los chicos que juegan la A2. Paracao si sigue con este proyecto le abre las puertas a los chicos, a los de la provincia para que sigan desarrollándose a otro nivel”, afirmó.

La Liga tendrá estas zonas: Grupo 1: Tucumán de Gimnasia, Amuvoca, River, Matanza, Ausonia, Rivadavia, Sarmiento, Regatas Santa Fe. 2: Policial, Estudiantes La Plata, Universitario La Plata, Monteros Vóley, ICA San Luis, San Martín de Porres, Bomberos Villa Ocampo y Waiwen. 3: San Lorenzo, Pellegrini, Liniers, Lafinur, Trinitarios, Echagüe, Libertad San Jerónimo y Tierra del Fuego y 4: Salta Vóley, Regatas Corrientes, Belgrano Don Torcuato, Ferro, Banco Hispano, IMC Río Tercero, Rowing y Selección Argentina.