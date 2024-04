Echagüe le ganó a Colón y aseguró su permanencia

Echagüe venció este martes por la noche a Colón de Santa Fe por 87 a 77 en el Play In para seguir en carrera en la Liga Argentina. Ganó y va por más.

Arrancaron los Play In y Echagüe se enfrentó con Colón en Santa Fe, serie que se jugó un solo partido. y por eso el Negro se jugó su continuidad o no en la Liga Argentina de básquet. Tras una pobre fase Regular mala era el turno de afrontar los Play In, instancia que afrontó con desventaja deportiva. Pero pudo festejar a lo grande.

Colón tenía ventaja deportiva porque terminó en el puesto 13°, con un registro de 12 victorias y 18 derrotas. Echagüe, por su parte, finalizó en el escalón 14, con tan solo 9 triunfos y 21 caídas. Este martes la historia fue para el Negro.