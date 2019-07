"EchagÃ¼e me cerrÃ³ por todos lados"

Desde Esperanza su ciudad natal, el flamante jugador de Echagüe, Bruno Oprandi, habló con UNO sobre su llegada al elenco de Paraná para jugar la próxima temporada de la Liga Argentina. El alero de 34 años se incorporará el 1º de septiembre cuando empiecen los entrenamientos.

Oprandi viene de una gran temporada en Tiro Federal de Morteros y contó por qué decidió sumarse al elenco entrerriano. “Decidí jugar en Echagüe porque en los últimos años de jugador traté de estar lo más cerca posible de mi cuidad Esperanza. Y Echagüe fue un combo que me cerró por todos lados: lo deportivo, la cercanía y la parte económica. No dudé mucho en tomar la decisión Básquet porque fue temprano el interés de Echagüe y estoy contento porque puedo estar cerca en una institución que tiene muchos años en el básquet”, dijo el jugador disputara la Liga Nacional con las camisetas de Gimnasia de La Plata, River, Central Entrerriano, Ciclista de Junin e Hispano.

El jugador que vistiera la camiseta de la Selección en U20 y U21 entre 2003 y 2005 destacó la llegada de Agustín Carnovale y Alejandro Zilli y adelantó que se está formando un “lindo grupo”. “Me parecen dos fichas de suma experiencia, re contra valorados en el Tna como el Negro y el Ale muy reconocido en la Liga Nacional, así que bueno son dos grandes contrataciones con un grupo de jugadores jóvenes y si bien falta completar el plantel, las primeras fichas dan un indicio de que se está formando lindo grupo”, contestó ante la consulta sobre sus próximos compañeros.

Por otra parte, el jugador santafesino aclaró que no habló demasiado sobre los objetivos de la temporada con los dirigentes, pero adelantó que la expectativas son las mejores. “No hablé más que parte del contrato y un par de mensajes. La expectativa antes de arrancar un año es la mejor. Sabemos que la Liga Argentina es muy dura y son un montón de equipos y hay pocos premios para la cantidad que participan. Lo primero es hacer una buena base para hacer una buena pretemporada y tener una base física óptima y que no tengamos sobresaltos. Es muy duro y se juega muy seguido y uno tiene que estar preparado”, opinó.

Oprandi jugó 44 partidos en la temporada pasada, con medias de 34.6 minutos, 13.9 puntos, 7.7 rebotes. Y ante la consulta sobre con qué jugador se encontrará el público de Echagüe fue contundente. “Hoy soy un jugador que trata de que sus compañeros sean mejores. Trato de sacarle lo mejor que tiene cada compañero, me gusta hacer jugar a mis compañeros y trato de ayudar en lo que puedo. Soy un jugador que en los últimos años ha sido protagonista porque uno cuando llega a determinada edad tiene que hacerse cargo de esas cosas. Y obviamente he tenido más participación en el último tiempo y me siento protagonista. Hay que dar lo máximo, es un trabajo y el Echagüe confió en mí y trataré de dar lo máximo que pueda para tomar las decisiones correctas en el plano ofensivo y en el plano ofensivo me voy a entregar al máximo como lo hice siempre”, finalizó.