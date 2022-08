Durísimas declaraciones: Pergolini contra Riquelme

"¿Viste jugar a Zambrano y Roncaglia? ¿Y Advíncula?. ¿Roncaglia? No, no juega, es una forma de decir, Roncaglia juega porque es amigo de Riquelme, sino no tiene sentido que esté jugando en la Primera de Boca" expresó a la hora de hablar de la actuación de Boca en Paraná.