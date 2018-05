Durísima acusación que salpica a Boca

El entrenador de Junior de Barranquilla, Julio Comesaña, denunció que Boca Juniors fue a amedrentar al árbitro en el entretiempo del partido que empataron 1 a 1 ambos equipos, por el Grupo H de la Copa Libertadores.



"Que Guillermo no hable del arbitraje. Lo único que hizo Boca fue discutirle. Incluso, lo presionaron en el entretiempo en la entrada al camerino. Yo no nací en Colombia, nací en el sur. Que no hablen cosas que no deben. Vi al árbitro hablando mucho con Tevez, que se lo chamuyaba", disparó el uruguayo.



Consultado sobre el trámite del partido en sí, opinó: "El fútbol no es de justos o injustos. Si uno estuvo más cerca es otra cosa, creo que fue un partido parejo. No se olviden que Boca hace una semana que no juega (por la suspensión del encuentro ante Gimnasia), mientras que nosotros jugamos un partido igual de difícil y agresivo que este".